Çmimet e fluturimeve me aeroplanë privatë "shkojnë në qiell" ndërsa të pasurit po nxitojnë të largohen nga Dubai
Sulmet iraniane ndaj Dubait dhe mbyllja e aeroportit të tij kanë shkaktuar një nxitim midis të pasurve për t'u larguar nga Emiratet përmes rrugëve alternative me aeroplanë privatë.
Qyteti zakonisht i shndritshëm - një vend lojërash për miliarderë, influencues dhe miliona vizitorë ndërkombëtarë - ka qenë në ankth që kur dronët dhe raketat e lëshuara në përgjigje të sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit dëmtuan aeroportin dhe goditën disa hotele dhe monumente të profilit të lartë.
Ministria e mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se kishte vazhduar “të kapte” raketa dhe dronë që vinin të hënën, ndërsa vendi njoftoi mbylljen e ambasadës së tij në Teheran mes luftës rajonale në zgjerim.
Disa në Dubai janë drejtuar për në Oman, një udhëtim katër orë e gjysmë me makinë, i cili ka parë pak ndërprerje dhe ku aeroporti i Muscat vazhdon të funksionojë, megjithëse me vonesa, përcjell Telegrafi.
Dhe shumica e fluturimeve komerciale nga Muscat në Evropë janë të rezervuara plotësisht deri më vonë këtë javë, sipas faqeve të rezervimit.
Alexandra Vavilova, një turiste ruse në Dubai, tha se kishte arritur të siguronte një nga biletat e fundit të disponueshme të hënën në mbrëmje: një fluturim nga Muscat për në Colombo, Sri Lanka.
Ndërkohë, çmimet e aeroplanëve privatë nga Muscat janë rritur ndjeshëm, të nxitura nga kërkesa në rritje dhe vështirësia e sigurimit të aeroplanëve në rajonin e paqëndrueshëm.
JetVip, një ndërmjetësim aeroplanësh privatë me seli në Muscat, i tha The Guardian se një fluturim për në Stamboll me një Nextant - një nga aeroplanët më të vegjël në dispozicion - tani kushton rreth 85,000 euro, afërsisht tre herë më shumë se çmimi i zakonshëm.
Vendet në çarterat privatë për në Moskë kushtojnë rreth 20,000 euro për person.
Ndërkohë, të tjerë që kërkojnë të largohen nga Emiratet e Bashkuara Arabe kanë zgjedhur udhëtimin 10-orësh me makinë drejt Riadit, aeroporti i të cilit mbetet funksional.
Semafor raportoi se kompanitë private të sigurisë kishin rezervuar flota SUV-ësh për të transportuar klientët në kryeqytetin saudit përpara se të organizonin fluturime të mëtejshme private.
E Ameerh Naran, drejtori ekzekutiv i ndërmjetësimit të aeroplanëve privatë Vimana Private Jets, i tha medias se fluturimet nga Riadi në Evropë tani kushtojnë deri në 350,000 dollarë.
Kjo ndërprerje ka shkaktuar një stuhi politike në Itali pasi ministri i mbrojtjes, Guido Crosetto, fluturoi për në shtëpi të hënën me një aeroplan qeveritar italian, duke tërhequr kritika pasi qindra italianë të tjerë mbetën të bllokuar në Dubai.
Crosetto thuhet se kishte qenë në Dubai me pushime me familjen e tij kur filloi lufta SHBA-Izrael kundër Iranit.
Episodi ka ngritur pyetje më të gjera në Romë nëse qeveria ishte informuar siç duhet për konfliktin që po afrohej, duke bërë që partitë opozitare të kërkojnë dorëheqjen e tij.
Në një përpjekje të dukshme për të kufizuar reagimet e mëtejshme, ai u kthye në Itali vetëm, duke lënë familjen e tij në Dubai.
Ai ka thënë se e ka paguar vetë fluturimin.
Megjithatë, për shumicën e turistëve, e vetmja mundësi është të strehohen në Dubai.
Bordi turistik i Dubait ka udhëzuar hotelet lokale të mos i dëbojnë turistët që nuk janë në gjendje të largohen nga vendi për shkak të anulimeve masive të fluturimeve dhe të zgjasin qëndrimet e tyre me të njëjtat kushte si rezervimet e tyre origjinale. /Telegrafi/