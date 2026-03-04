Sirenat u dëgjuan në Tel Aviv gjatë programit të drejtpërdrejtë të CNN, gazetarja dhe i intervistuari nisen drejt strehimores
Gazetarja e CNN, Erin Burnett, u detyrua të evakuohej në strehimore në Tel Aviv, ndërsa sirenat u dëgjuan në të gjithë qytetin mbrëmë.
Prezantuesja dukej e tronditur ndërsa e udhëhoqi mysafirin e saj drejt sigurisë, edhe pse një nga kamerat vazhdonte të punonte, transmeton Telegrafi.
Ndërsa po ecnin, alarmet mund të dëgjoheshin në sfond. Ajo tha ndërsa ishte në lëvizje: "Ja ku jemi, do të hipim këtu. Eja me mua, Dan, mund ta lësh aty".
Duke folur me kamerën që po lëvizte ndërsa po shkonin për të hyrë brenda, ajo shtoi: "Unë do të lëviz ngadalë ndërsa Dan po vjen me mua. Dhe ne do të lëvizim".
Duke u shpjeguar situatën shikuesve të CNN, ajo zgjeroi: "Pra, ju i dëgjoni sirenat tani, dhe kjo është në të gjithë zonën ku ndodhemi, brenda Tel Avivit”.
Pa kaluar shumë kohë, ajo arriti brenda dhe tha: "Nuk e di nëse të gjithë ata që dëgjojnë mund t'i dëgjojnë ato sirena, por ata do të dëgjojnë bum-et kur ato fillojnë të godasin, të cilat ndonjëherë janë kur sirenat janë duke u ndezur, dhe ndonjëherë janë pak më vonë".
"Tani jemi brenda e di që është pak e sikletshme kur e shikon këtë, por mendoj se është e rëndësishme që të gjithë ta kuptojnë se kjo është bërë kadenca e jetës normale", shtoi ajo.
Videoja përfundoi ku ata u panë në një shkallë të fortifikuar prej betoni, ndërsa ajo tha: "Është e paparashikueshme për sa i përket kohës. Njerëzit po ngrenë kampe në garazhe parkimi për të gjetur vende të sigurta. Pra, kjo e ka prishur plotësisht jetën këtu. Shkollat mbyllen, shumica e dyqaneve mbyllen - padyshim që është një zonë lufte".
Irani ka qëlluar shumë raketa balistike drejt Izraelit që nga fundjava, të cilat e kanë dërguar qytetarin në dhoma dhe strehimore të sigurta.
Izraeli dhe SHBA-të nisën sulme më 28 shkurt, duke synuar infrastrukturën raketore, udhëheqjen dhe sulmet ushtarake të Iranit.
Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, u vra gjatë valës fillestare të sulmeve. /Telegrafi/
Breaking on CNN: @ErinBurnett shelters as sirens go off in Tel Aviv.
“I can hear it all hitting right now." pic.twitter.com/KSj8RPLYkq
— Erin Burnett OutFront (@OutFrontCNN) March 3, 2026