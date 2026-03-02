Ushtria amerikane ka konfirmuar se ka përdorur bombardues të rëndë B-1 në sulmet e natës në Iran.

"Mbrëmë, bombarduesit amerikanë B-1 goditën thellë brenda Iranit për të degraduar aftësitë e raketave balistike iraniane", thotë Komanda Qendrore e SHBA-së, transmeton Telegrafi.

Vendosja e aeroplanit B-1 u publikua për herë të parë nga themeluesi i Aleancës së Gjurmimit të Ajrit Ushtarak, një ekip prej rreth 30 analistësh me burim të hapur që analizojnë aktivitetin e fluturimeve ushtarake dhe qeveritare.

Në sulmet ajrore izraelito-amerikane në Iran është vrarë lideri suprem Ajatollah Ali-Khamenei si dhe shumë eprorë të lartë ushtarakë.

Në anën tjertër Donald Trump nuk e ka anashkaluar opsionin e dërgimit të trupave amerikane në Iran nëse një gjë e tillë është e nevojshme. /Telegrafi/

Nga BotaBotë