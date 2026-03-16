Spanja zhvendos forcat speciale nga Iraku për shkaqe sigurie
Spanja ka zhvendosur përkohësisht forcat e saj speciale nga Iraku duke përmendur përkeqësimin e sigurisë dhe pamundësinë për të kryer operacione në mënyrë të sigurt, njoftoi Ministria spanjolle e Mbrojtjes.
Grupi i Operacioneve Speciale u zhvendos në vende të sigurta pasi situata e bëri të pamundur vazhdimin e misioneve të trajnimit me forcat irakiane, sipas ministrisë.
Raportohet se i gjithë personeli është i sigurt.
Ndryshe, Spanja dislokon afërsisht 300 personel ushtarak në Irak si pjesë e koalicionit ndërkombëtar kundër të ashtuquajturit grup i Shtetit Islamik (IS).
SOTG trajnon njësitë irakiane kundër terrorizmit në Bagdad dhe në bazat në zonat e kontrolluara nga kurdët.
Ministria nuk specifikoi se ku u zhvendosën forcat.
Bëhet e ditur se Spanja ka ruajtur një prani të vazhdueshme në Irak që nga viti 2015 si pjesë e Operacionit Inherent Resolve, koalicionit të udhëhequr nga SHBA të formuar për të luftuar ISIS-in.
SOTG ndërrohet çdo gjashtë muaj. /Telegrafi/