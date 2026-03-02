'Nuk mërzitem' - Trump thotë se lufta mund të zgjasë pesë javë, por mund të vazhdojë shumë më gjatë
Donald Trump ka thënë se SHBA-të janë "shumë përpara parashikimeve tona kohore" prej katër deri në pesë javësh.
Ai thotë se SHBA-të kanë "aftësinë për të shkuar shumë më gjatë se kaq" përpara se t'u përgjigjen pretendimeve se dëshiron ta përfundojë atë "shumë shpejt".
"Nuk mërzitem, nuk ka asgjë të mërzitshme në lidhje me këtë", shtoi Trump, transmeton Telegrafi.
"Dikush tha në fakt nga media, 'Mendoj se ai do të mërzitet pas rreth një ose dy javësh'... jo, ne nuk mërzitemi. Unë kurrë nuk mërzitem", shtoi ai.
Presidenti amerikan thotë se vendosi të godasë Iranin sepse kjo është mundësia më e mirë për të "eliminuar kërcënimet e patolerueshme të paraqitura nga ky regjim i sëmurë dhe i lig".
Ai gjithashtu i referohet vrasjes së Qasem Soleimani, një oficer në trupave të Gardës Revolucionare Islamike, në vitin 2020 gjatë mandatit të tij të parë.
"Për gati 47 vjet, ky regjim ka sulmuar Shtetet e Bashkuara dhe ka vrarë amerikanë", tha ai.
"Sa herë që shihni dikë me krahë dhe këmbë të humbura ose një fytyrë që është shkatërruar plotësisht me dhunë, pothuajse me siguri kjo është shkaktuar nga një bombë rrugore e Iranit. Ato u vendosën atje nga gjenerali Soleimani, i cili ishte babai i bombës rrugore - mendoi ai me shumë krenari. Por unë e pushova nga puna në mandatin tim të parë", tha për fund Trump. /Telegrafi/