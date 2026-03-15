Bombarduesit amerikanë bëhen gati për zonën e luftës nga baza britanike, pamje
Forcat amerikane vazhdojnë të fluturojnë drejt zonës së luftës nga RAF Fairford në Gloucestershire.
Qeveria dha leje për sa kohë që misionet ishin "mbrojtëse" në shënjestrimin e vendeve të raketave iraniane.
Personeli u pa duke ngarkuar municione në një bombardues B-1, ndërsa po përgatitej edhe aeroplani gjigant Boeing B-52 Stratofortress.
Ndryshe, së fundmi presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, mund të ketë vdekur - pavarësisht se televizioni iranian lexoi një deklaratë që i atribuohet atij në fillim të kësaj jave, në të cilën ai u zotua të vazhdonte të bllokonte Ngushticën e Hormuzit.
Trump tha: “Nuk e di nëse është gjallë. Deri më tani, askush nuk ka qenë në gjendje ta tregojë”.
"Po dëgjoj se nuk është gjallë, dhe nëse është, duhet të bëjë diçka shumë të zgjuar për vendin e tij, dhe kjo është dorëzimi... Disa prej tyre mendojnë se është gjallë, por është plagosur shumë rëndë", shtoi ai. /Telegrafi/