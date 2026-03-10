Bllokimi i Ngushticës së Hormuzit nga Irani - Zelensky dërgon ekspertë ukrainas në Gjirin Persik
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, deklaroi se eksperienca e Ukrainës në parandalimin dhe neutralizimin e dronëve “Shahed” është e njohur dhe vlerësuar nga të gjithë ekspertët amerikanë.
Ai theksoi se edhe vendet që kanë provuar të përdorin dronë interceptues në mënyrë të pavarur kanë kuptuar se pa specialistët dhe teknologjitë ukrainase, rezultatet janë shumë më të dobëta.
Sipas Zelenskyt, Ukraina pritet të marrë raketa për sistemet Patriot si shkëmbim për ndihmën që po ofron në Lindjen e Mesme.
Ai njoftoi gjithashtu se Ukraina ka dërguar tre ekipe profesionale në rajon, të cilat do të punojnë në vende të ndryshme.
Vendet e para ku ekspertët ukrainas janë vendosur tashmë janë Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite, ku ata do të ofrojnë asistencë në çështje sigurie dhe në luftën kundër dronëve.
Ai theksoi rëndësinë e ndërhyrjes së shpejtë për të parandaluar pasojat e bllokimit të Ngushticës së Hormuzit nga Irani.
“Ekipi ynë është tani në rrugë drejt rajonit të Gjirit, ku mund të ndihmojë në mbrojtjen e jetëve dhe në stabilizimin e situatës. Jemi të vetëdijshëm për sfidat aktuale: regjimi iranian ka bllokuar në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët kryesore të furnizimit me naftë dhe gaz për tregun global. Ky është një burim i madh paqëndrueshmërie", tha lideri ukrainas.
Askush në botë nuk mund të thotë ende se sa do të zgjasë kjo, por është e rëndësishme që mbrojtja e jetëve njerëzore të funksionojë sa më shpejt të jetë e mundur. Stabiliteti është gjithashtu i rëndësishëm për ne”, shkroi Zelensky.
Ai gjithashtu nënvizoi nevojën për mbështetje të vazhdueshme për mbrojtjen e Ukrainës, veçanërisht në fushën ajrore.
“Vitin e kaluar ne propozuam Shteteve të Bashkuara një marrëveshje për dronë. Kjo është rruga e duhur: të bashkëpunojmë në prodhimin dhe përdorimin e dronëve. Ukraina ka përvojën më të madhe në botë në kundërshtimin e dronëve sulmues, dhe pa këtë përvojë do të jetë shumë e vështirë për rajonin e Gjirit, Lindjen e Mesme dhe partnerët në Evropë dhe Amerikë të ndërtojnë mbrojtje të fortë”, përfundoi ai.
Ndryshe, shumica e vlerësimeve nga ekspertë dhe analizat e mbrojtjes sugjerojnë se një dron kamikazë i tipit Shahed‑136 kushton rreth 20-50 mijë dollarë amerikanë për njësi në prodhim bazë.
Kjo shifër përfaqëson kostot tipike të prodhimit në fabrikë, pa përfshirë transportin apo trajnimin. /Telegrafi/