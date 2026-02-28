Trump: Khamanei, një nga njerëzit më të këqij, ka vdekur
Presidenti amerikan Donald Trump ka konfirmuar vdekjen e udhëheqësit suprem iranian në Truth Social.
“Khamenei, një nga njerëzit më të këqij në histori, ka vdekur”, tha ai në postim.
Më poshtë gjeni postimin e plotë të tij.
Khamenei, një nga njerëzit më të këqij në histori, është i vdekur. Kjo nuk është vetëm drejtësi për popullin e Iranit, por për të gjithë amerikanët e mëdhenj dhe ata njerëz nga shumë vende në të gjithë botën, që janë vrarë ose gjymtuar nga Khamenei dhe banda e tij e banditëve gjakatarë. Ai nuk mundi të shmangte inteligjencën tonë dhe sistemet tona të gjurmimit shumë të sofistikuara dhe, duke punuar ngushtë me Izraelin, nuk kishte asgjë që ai, ose udhëheqësit e tjerë që janë vrarë së bashku me të, mund të bënin. Ky është shansi më i madh për popullin iranian për të rimarrë vendin e tyre. Po dëgjojmë se shumë nga IRGC-ja e tyre, Ushtria dhe Forcat e tjera të Sigurisë dhe Policisë, nuk duan më të luftojnë dhe po kërkojnë imunitet nga ne. Siç thashë mbrëmë, tani ata mund të kenë imunitet, më vonë marrin vetëm vdekje! Shpresojmë që IRGC dhe Policia do të bashkohen në mënyrë paqësore me Patriotët Iranianë dhe do të punojnë së bashku si një njësi për ta rikthyer vendin në Madhështinë që meriton. Ky proces duhet të fillojë së shpejti, pasi jo vetëm vdekja e Khameneit, por edhe vendi është shkatërruar shumë, madje edhe shfarosur, vetëm brenda një dite. Megjithatë, bombardimet e rënda dhe të sakta do të vazhdojnë, pa ndërprerje gjatë gjithë javës ose, për aq kohë sa të jetë e nevojshme, për të arritur objektivin tonë për PAQE NË TË GJITHË LINDJEN E MESME DHE, NË TË VËRTETË, NË BOTË!
Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje.
PRESIDENTI DONALD J. TRUMP.
Ndryshe, zyrtarët izraelitë kanë pohuar se trupi i tij është gjetur, por burimet iraniane mohojnë se ai është vrarë.
Duke shtuar mohimet, një burim i medias shtetërore iraniane pranë zyrës së Khameneit thotë: "Mund t'ju them me besim se udhëheqësi i revolucionit është i palëkundur dhe i vendosur në komandën e fushës". /Telegrafi/