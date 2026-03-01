SHBA-të thonë se kanë shkatërruar selinë e Gardës Revolucionare të Iranit
Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar shkatërrimin e selisë së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit në një sulm në shkallë të gjerë.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) deklaroi se IRGC kishte qenë përgjegjëse për vdekjen e më shumë se 1,000 amerikanëve gjatë 47 viteve të fundit, transmeton Telegrafi.
Në njoftimin e saj, CENTCOM e përshkroi veprimin si prerjen e "kokës së gjarprit", duke shtuar se SHBA-të zotërojnë ushtrinë më të fuqishme në tokë dhe se IRGC tani nuk ka një seli.
"Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) vrau më shumë se 1,000 amerikanë gjatë 47 viteve të fundit. Dje, një sulm në shkallë të gjerë i SHBA-së i preu kokën gjarprit. Amerika ka ushtrinë më të fuqishme në tokë dhe IRGC nuk ka më një seli", tha CENTCOM në një deklaratë.
Ushtria izraelite raportoi gjithashtu se kreu sulme në dhjetëra qendra komande ushtarake iraniane, duke përfshirë ato që i përkisnin IRGC-së, selinë e inteligjencës, qendrat e komandës së Forcave Ajrore të IRGC-së dhe selinë e sigurisë së brendshme.
Sipas deklaratës izraelite, këto sulme shkaktuan një goditje të rëndë në aftësitë komanduese dhe kontrolluese të Iranit, duke rezultuar në eliminimin e personelit në objektet kritike.
Operacionet e përbashkëta SHBA-Izrael vazhduan deri të dielën, pas vrasjes së udhëheqësit suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, të shtunën.
Shpërthime ndodhën në Teheran të dielën në mbrëmje, me Izraelin që deklaroi se sulmet e tij kishin në shënjestër zemrën e kryeqytetit. Irani u përgjigj duke lëshuar raketa dhe dronë drejt Izraelit, instalimeve ushtarake amerikane në rajonin e Gjirit, kryeqytetit saudit dhe Dubait. /Telegrafi/
The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026