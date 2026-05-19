Ukraina është 'prioriteti ynë numër një' - thotë shefi i lartë ushtarak i BE-së
Shefat e mbrojtjes së BE-së mblidhen në Bruksel këtë javë për të shënuar 25 vjetorin e krijimit të Komitetit Ushtarak të BE-së, i krijuar fillimisht në përgjigje të konflikteve ballkanike të viteve të 90-ta.
Por mes përvjetorit, atmosfera është lënë në hije nga lufta e vazhdueshme në Ukrainë dhe rritja e paqëndrueshmërisë në Lindjen e Mesme, transmeton Telegrafi.
Duke folur për emisionin kryesor të mëngjesit të Euronews, Europe Today, Kryetari i Komitetit Ushtarak të BE-së, gjenerali Seán Clancy, e përshkroi momentin si "një kohë për reflektim më shumë sesa për festim", duke aluduar në evolucionin e shpejtë të strategjisë së sigurisë dhe mbrojtjes së Evropës në vitet e fundit.
Clancy tha se Ukraina mbetet "prioriteti numër një" i BE-së, ndërsa shefat e mbrojtjes evropiane takohen për të diskutuar gatishmërinë e sigurisë, strategjinë ushtarake dhe mbështetjen e vazhdueshme për Kievin.
Komentet e tij vijnë ndërsa Rusia nisi një valë tjetër sulmesh ndaj Ukrainës gjatë natës, që thuhet se përfshinin qindra dronë dhe dhjetëra raketa.
"Rezistenca e jashtëzakonshme e forcave të armatosura ukrainase dhe popullit ukrainas e ka transformuar Ukrainën në një komb fortesë", tha Clancy, duke argumentuar se siguria e Ukrainës tani është "integrale e sigurisë së ardhshme të Evropës".
Ndërsa hodhi poshtë idenë se BE-ja duhet të bëhet një "fuqi ushtarake" e krahasueshme me NATO-n, Clancy theksoi se unioni luan një rol vendimtar përmes forcës së tij ekonomike, koordinimit të mbrojtjes dhe misioneve jashtë shtetit.
Gjenerali theksoi se si Misioni i Ndihmës Ushtarake i BE-së për Ukrainën ka trajnuar më shumë se 93,000 ushtarë ukrainas deri më sot.
"Ne do të vazhdojmë pa u ndalur", tha ai, duke shtuar se të 27 shtetet anëtare mbeten të përkushtuara për të ndihmuar në formësimin e së ardhmes së forcave të armatosura të Ukrainës. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com