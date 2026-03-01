Irani goditet rëndë, këta janë zyrtarët e lartë që u vranë në sulme
Një numër figurash të larta në regjimin iranian dihet se kanë vdekur në sulmet e së shtunës.
Ata përfshijnë:
Ajatollah Ali Khamenei , udhëheqësi suprem i Iranit, i cili u vra të shtunën në mëngjes në zyrën e tij;
Komandanti i Gardës Revolucionare, Gjenerali Mohammad Pakpour;
Këshilltari i Sigurisë Ali Shamkhani;
Ministri i Mbrojtjes , Aziz Nasirzadeh.
Një burim inteligjence dhe një burim ushtarak i kanë thënë partnerit amerikan të BBC-së, CBS News, se në total, rreth 40 zyrtarë iranianë u vranë në sulme.
Ndryshe, vrasja e udhëheqësit suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, në një sulm të përbashkët amerikano-izraelit e ka zhytur Republikën Islamike në një nga tranzicionet më të rëndësishme politike që nga revolucioni i vitit 1979, duke shkaktuar një proces të shpejtë kushtetues për të zgjedhur një udhëheqës të ri, ndërsa vendi përballet me përshkallëzim rajonal dhe pasiguri të brendshme.
Khamenei, i cili dominoi peizazhin politik dhe fetar të Iranit për gati tre dekada, u vra të shtunën në mëngjes kur u shënjestrua kompleksi i tij rezidencial i sigurisë së lartë në qendër të Teheranit.
Disa anëtarë të familjes - përfshirë vajzën e tij dhe dhëndrin - u vranë gjithashtu në sulm.
Me vdekjen e Khameneit, vëmendja është zhvendosur te mekanizmi kushtetues që do të përcaktojë udhëheqësin suprem të ardhshëm të Iranit. /Telegrafi/