Anthropic tërheq aksesin në modelin e fuqishëm me Al pas urdhrit të qeverisë amerikane
Anthropic ka tërhequr modelin e saj të fuqishëm Fable 5 pasi qeveria amerikane urdhëroi kompaninë të revokojë aksesin për të gjithë shtetasit e huaj.
Administrata Trump përmendi "autoritetet e sigurisë kombëtare" dhe i tha kompanisë të "pezullojë të gjithë aksesin në Fable 5 dhe Mythos 5 nga çdo shtetas i huaj, qoftë brenda apo jashtë Shteteve të Bashkuara, përfshirë punonjësit e huaj të Anthropic", sipas Anthropic.
Si rezultat, të gjitha akseset e klientëve në modele janë çaktivizuar "papritmas" për të siguruar përputhshmërinë.
Qasja në modelet e tjera të Anthropic është ende e disponueshme.
Edhe pse qeveria nuk i dha Anthropic "detaje specifike" rreth shqetësimeve të saj, kompania tha se beson që urdhri vjen nga një "keqkuptim" mbi një "jailbreak" "të ngushtë".
Jailbreaking është kur përdoruesit arrijnë të anashkalojnë kufizimet e softuerit që mbrojnë një rrjet kibernetik.
Përpara se të publikohej, vetë Anthropic e përshkroi Mythos, modelin bazë të Fable 5, si "shumë të fuqishëm", duke thënë se kishte një aftësi të jashtëzakonshme për të gjetur dobësi sigurie në softuer. /Telegrafi/