Nga destinacioni te restorantet, gjermanët i besojnë Inteligjencës Artificiale për pushimet
Jeta e përditshme është stresuese dhe shpesh nuk ke shumë kohë për të planifikuar pushimet.
Prandaj shumë njerëz në Gjermani po i drejtohen gjithnjë e më shumë Inteligjencës Artificiale për të kursyer kohë dhe për të marrë sugjerime e këshilla.
Sipas një njoftimi të shoqatës së industrisë digjitale Bitkom, pothuajse një në katër qytetarë gjermanë ka përdorur sugjerime të Al për të zgjedhur destinacionin e tyre të udhëtimit ose vendin për të kaluar pushimet.
Gjithashtu 19 për qind e të anketuarve e kanë përdorur Al për të kërkuar akomodime, si dhe bileta avioni dhe treni.
Këto të dhëna bazohen në rezultatet e një anketimi përfaqësues të rreth 1.000 vetëve mbi moshën 16 vjeç.
Sipas anketës 6 për qind e të anketuarve thanë se e kanë përdorur Al për t'u bërë një listë të gjërave që duhen të marrin me vete në udhëtim.
Ndërsa 5 për qind informohen me ndihmën e Al për këshilla lidhur me destinacionin e udhëtimit ose veçoritë kulturore të destinacionit.
Rreth 17 për qind e kanë përdorur Al edhe në vendin e pushimeve për t'u informuar për ekskursioneve dhe aktivitete të ndryshme, ndërsa 21 për qind kanë kërkuar rekomandime për restorante.
25 për qind e të anketuarve thanë se kanë përdorur programe të Al për të përmirësuar fotografitë e tyre të pushimeve. /DW/