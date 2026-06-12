Bombë nga Spanja: Real Madridi i thotë lamtumirë Viniciusit?
Rinovimi i kontratës së Vinicius Junior është shndërruar në një nga çështjet më delikate në planifikimin e Real Madrid. Kontrata e brazilianit përfundon në vitin 2027 dhe ai nuk po pranon propozimin aktual të klubit.
Situata shqetëson klubin, pasi nuk bëhet fjalë më vetëm për një negociatë të gjatë, por ekziston edhe mundësia që lojtari të përfundojë kontratën dhe të largohet si lojtar i lirë.
Në La Liga, rasti po fillon të bëjë bujë. Nuk bëhet fjalë vetëm për çështje financiare, por edhe për hierarki, krenari dhe pushtet brenda dhomës së zhveshjes.
Vinicius dëshiron të ndihet i vlerësuar si një nga yjet kryesorë të Real Madridit. Rrethi i tij i afërt beson se paga e tij duhet të jetë e barabartë ose edhe më e lartë se ajo e Kylian Mbappe.
Ky qëndrim nuk është i ri, por tashmë është forcuar. Oferta aktuale nuk e bind lojtarin, ndërsa koha po luan kundër marrëveshjes.
Nga ana tjetër, Real Madridi nuk dëshiron të prishë strukturën e pagave brenda klubit. Presidenti Florentino Perez është i vetëdijshëm se një rritje e tepruar mund të krijojë probleme të brendshme të vështira për t’u menaxhuar.
Skuadra është e mbushur me yje ndërkombëtarë dhe një trajtim i veçantë për Vinicius mund të sjellë kërkesa të ngjashme nga lojtarë të tjerë të rëndësishëm.
Perez dëshiron që Vinicius të vazhdojë, por jo me çdo kusht. Ai ka bërë të qartë se askush nuk është i detyruar të qëndrojë, një mesazh që nga njëra anë mbron imazhin institucional të klubit, por nga ana tjetër i tregon lojtarit se Real Madridi nuk dorëzohet lehtë.
Klubi nuk dëshiron të arrijë vitin e fundit të kontratës me një yll të pakënaqur, ndërsa presioni pritet të rritet nëse situata nuk zgjidhet deri në afatin e ardhshëm të afatit kalimtar të dimrit./Telegrafi/