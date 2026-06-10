Kush do të shpallet mbreti i golave në Botërorin 2026? FIFA zbulon favoritët për ‘Këpucën e Artë’
Edicioni i 23-të i Kupës së Botës pritet të sjellë një garë edhe më të ashpër për “Këpucën e Artë”, sidomos pasi turneu do të përfshijë numër më të madh ndeshjesh se çdo edicion i mëparshëm, çka rrit edhe më shumë mundësinë për statistika të larta golash.
FIFA ka publikuar emrat e 10 lojtarëve që janë kandidatë për ta fituar “Këpucën e Artë”.
Mes emrave kryesorë që përmenden si favoritë është Kylian Mbappe, i cili ka 56 gola në 98 paraqitje me Francën dhe ka qenë vendimtar në Botërorin e kaluar me tetë gola, duke e fituar edhe “Këpucën e Artë” në vitin 2022.
Një tjetër kandidat i fortë është Harry Kane, me 79 gola në 113 ndeshje për Anglinë dhe një histori të konsoliduar në Botëror, ku ka shënuar tetë herë.
Në listë është edhe Erling Haaland, i cili vjen me një mesatare mbresëlënëse prej 55 golash në 50 ndeshje ndërkombëtare dhe shihet si një nga sulmuesit më të rrezikshëm në botë.
Nga Spanja përmendet Mikel Oyarzabal, i cili ende nuk ka shënuar në Botëror, por është në formë të jashtëzakonshme me 13 gola në 13 ndeshjet e fundit.
Lionel Messi mbetet një tjetër emër i madh në garë, me 117 gola për Argjentinën dhe 13 në historinë e Botërorëve, ndërsa kërkon një nga trofetë e rrallë që i mungojnë karrierës së tij.
Po ashtu, Cristiano Ronaldo vazhdon të jetë një figurë historike me 143 gola për përfaqësuesen dhe tetë në Botëror, por pa arritur ende ta fitojë këtë çmim.
Nga talentet e reja spikat Lamine Yamal, i cili me vetëm 18 vjeç në fund të turneut mund të hyjë në histori si fituesi më i ri i “Këpucës së Artë”. Në listë përfshihet edhe James Rodriguez, fituesi më i ri i këtij çmimi deri më sot.
Emrat e tjerë të rëndësishëm përfshijnë Ousmane Dembele, i cili ende nuk ka shënuar në Botëror, si dhe brazilianët Vinicius Junior dhe Raphinha, të cilët kërkojnë golat e parë në skenën botërore.
Me një përzierje yjesh të konfirmuar dhe talentesh në ngritje, gara për “Këpucën e Artë” pritet të jetë një nga më të fortat e viteve të fundit. /Telegrafi/