Vinicius Jr apo Mbappe: Kush ka avantazhin në Kupën e Botës 2026?
Një duel në distancë mes dy yjeve të Real Madridit, Vinicius Junior dhe Kylian Mbappe, pritet të jetë një nga historitë më interesante të Kupës së Botës 2026.
Brazili dhe Franca konsiderohen ndër favoritët kryesorë për triumfin në turneun që nis pas pak ditësh në Meksikë, ndërsa të dyja kombëtaret mbështeten te liderët e tyre ofensivë.
Për Brazilin, arma kryesore është Vinicius Jr, ndërsa për Francën është kapiteni Kylian Mbappe.
Vinicius vjen në formë fantastike
Ylli brazilian ka treguar formë të shkëlqyer në ndeshjet përgatitore para Botërorit.
Në fitoren bindëse 6-2 ndaj Panamasë, Vinicius realizoi një gol dhe dhuroi një asistim, duke konfirmuar momentumin pozitiv që kishte treguar edhe me Real Madridin.
Edhe pse nuk gjeti rrugën e rrjetës ndaj Egjiptit, sulmuesi brazilian ishte ndër lojtarët më aktivë në fushë gjatë 45 minutave që luajti, duke krijuar raste, fituar duele dhe treguar cilësitë e tij në driblim.
Mbappe ende në kërkim të ritmit ideal
Në anën tjetër, Kylian Mbappe nuk ka qenë aq vendimtar në ndeshjet miqësore të Francës.
Sulmuesi francez luajti vetëm një pjesë në humbjen 2-1 ndaj Bregut të Fildishtë, pa lënë gjurmë të mëdha në lojë.
Në sfidën ndaj Irlandës së Veriut, të fituar 3-1 nga francezët, protagonisti kryesor ishte Michael Olise me tre gola.
Megjithatë, Mbappe tregoi cilësitë e tij individuale me disa tentativa drejt portës, pasime kyçe dhe driblime të suksesshme.
Franca, favoritja kryesore për titullin
Sipas shumicës së kompanive të basteve, Franca është favoritja numër një për të fituar Kupën e Botës 2026.
Ekipi i Didier Deschamps ka një përzierje perfekte të eksperiencës dhe talentit, me emra si Ousmane Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue dhe Bradley Barcola që i japin skuadrës një potencial të jashtëzakonshëm ofensiv.
“Gjelat” dallohen për fleksibilitetin taktik dhe aftësinë për t’u përshtatur me kundërshtarët.
Deschamps përdor kryesisht sistemet 4-3-3 dhe 4-2-3-1, duke kombinuar stabilitetin defensiv me kundërsulme të shpejta dhe lojë vertikale.
Në miqësoren e fundit ndaj Irlandës së Veriut, Franca dominoi me 73 për qind posedim të topit dhe 27 goditje drejt portës, duke dhënë sinjale se është gati për sfidën e madhe.
Brazili synon trofeun e gjashtë
Me pesë tituj botërorë në histori, Brazili vazhdon të mbetet kombëtarja më e suksesshme në Kupën e Botës.
Megjithatë, “Seleçao” nuk ka ngritur trofeun që nga viti 2002 dhe synon t’i japë fund pritjes 24-vjeçare.
Nën drejtimin e Carlo Ancelottit, brazilianët kanë fituar më shumë ekuilibër taktik.
Trajneri italian ka ndërtuar një skuadër më pragmatike, pa humbur cilësinë teknike që e ka karakterizuar gjithmonë Brazilin.
Vinicius Jr është lideri i repartit ofensiv, i mbështetur nga Raphinha dhe Neymar Jr, ndërsa në mbrojtje siguri ofrojnë Marquinhos dhe Gabriel Magalhaes.
Në ndeshjen e fundit ndaj Egjiptit, Brazili krijoi pesë raste të pastra shënimi dhe regjistroi shtatë goditje në kuadrat, duke dëshmuar potencialin e madh para nisjes së turneut.
Kush e ka avantazhin?
Nëse gjykohet nga forma aktuale, Vinicius Jr duket se mbërrin në Kupën e Botës 2026 në një moment më të mirë individual sesa Kylian Mbappe.
Megjithatë, francezi ka treguar në turnetë e mëdha se di të bëjë diferencën kur ka më shumë rëndësi.
Një gjë është e sigurt: si Franca me Mbappen, ashtu edhe Brazili me Viniciusin, kanë të gjitha kapacitetet për të shkuar deri në fund dhe për të luftuar për trofeun më të rëndësishëm në futbollin botëror. /Telegrafi/