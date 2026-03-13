Trump tha se është nder për të të shkatërrojë regjimin iranian: Shikoni çfarë do t’u ndodhë sot këtyre llumrave
Irani herët në mëngjes të premten nisi disa sulme ndaj objektivave në shtetet e Gjirit, përfshirë dhjetëra dronë drejt Arabisë Saudite. Kjo ndodhi pasi udhëheqësi i ri suprem, Mojtaba Hosseini Khamenei, paralajmëroi se amerikanët duhet të mbyllin bazat e tyre në rajon.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kërcënoi me hakmarrje të reja dhe të mëdha.
“Shikoni çfarë do t’u ndodhë sot këtyre llumrave të çmendur. Marina iraniane nuk ekziston më, forcat e tyre ajrore nuk ekzistojnë më, raketat, dronët dhe gjithçka tjetër po shkatërrohen, ndërsa liderët e tyre janë fshirë nga faqja e dheut”, shkroi Trump në rrjetet sociale.
Në fjalimin e mëngjesit të premten, Trump tha se “Amerika po shkatërron plotësisht regjimin terrorist të Iranit, ushtarakisht, ekonomikisht dhe në çdo mënyrë tjetër”.
“Ata kanë vrarë njerëz të pafajshëm në mbarë botën për 47 vjet, ndërsa tani unë, si presidenti i 47-të i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po i vras ata. Çfarë nderi i madh është ta bëj këtë”, tha Trump.
Këto deklarata erdhën një ditë pasi udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, premtoi se “nuk do të heqë dorë nga hakmarrja për gjakun” e iranianëve të vrarë dhe paralajmëroi shtetet arabe të Gjirit që të mbyllin bazat amerikane, duke thënë se historia për mbrojtjen amerikane është “asgjë më shumë se një gënjeshtër”.
Sulme të fuqishme ajrore goditën herët të premten zonën rreth kryeqytetit iranian Teheran. Nuk ishte menjëherë e qartë se cilat ishin saktësisht objektivat e sulmeve.
Irani po sulmon anijet që përpiqen të kalojnë përmes ngushticës detare, ndërsa deklaratat e Khameneit sugjerojnë se Irani do të vazhdojë ta bllokojë këtë rrugë ujore.
Irani ka sulmuar infrastrukturën e naftës dhe objekte të tjera në të gjithë rajonin e Gjirit, ndërsa të premten Arabia Saudite njoftoi se kishte rrëzuar pothuajse 50 dronë të dërguar në disa valë gjatë orëve të hershme të mëngjesit.
Sirena alarmi u dëgjuan edhe në Bahrein, duke paralajmëruar për zjarr në ardhje nga drejtimi i Dubait, ndërsa tym i zi u ngrit nga një zonë industriale pasi autoritetet thanë se mbeturinat e një rakete të kapur shkaktuan zjarr.
Gati 60 persona u plagosën në veri të Izraelit pasi Hezbollah njoftoi se kishte lëshuar disa breshëri raketash drejt asaj zone dhe ndaj trupave izraelite në jug të Libanit. Një person u vra në jugperëndim të Bejrutit në një sulm izraelit, njoftoi Ministria libaneze e Shëndetësisë, ndërsa një tjetër goditje goditi një apartament në kryeqytet dhe e la atë në flakë. Pas këtyre sulmeve, ushtria izraelite tha se kishte goditur një anëtar të Hezbollahut, një grup i lidhur me Iranin.
Ushtria amerikane njoftoi se forcat e SHBA-së deri tani kanë goditur më shumë se 6000 objektiva që nga fillimi i operacionit kundër Iranit, përfshirë më shumë se 30 anije për vendosjen e minave. /Telegrafi/