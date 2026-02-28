Izraeli beson se ka vrarë tre zyrtarë iranianë, përfshirë edhe ministrin e Mbrojtjes
Zyrtarë izraelitë besojnë se komandanti i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), gjeneral Mohammad Pakpour, ka të ngjarë të jetë vrarë në sulmet amerikano-izraelite.
Pakpour u bë kreu i IRGC-së pasi Izraeli vrau paraardhësin e tij, Hossein Salami, në fillim të luftës së qershorit të vitit 2025.
Përveç kësaj, zyrtarët vlerësojnë se ministri i Mbrojtjes i Iranit, Amir Hatami dhe shefi i inteligjencës gjithashtu ka të ngjarë të jenë vrarë, shkruan timesofisrael.
Këto vlerësime ende nuk janë konfirmuar nga Irani apo nga Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF).
Disa drejtues të lartë të regjimit dhe komandantë ushtarakë iranianë u shënjestruan në sulmet e mëngjesit, përfshirë Udhëheqësin Suprem, Ali Khamenei dhe presidentin, Masoud Pezeshkian. Megjithatë, rezultatet e sulmeve aktualisht mbeten të paqarta.
Ndryshe, Irani ka realizuar disa sulme si kundërpërgjigje duke bombarduar bazat ushtarake amerikane në vendet e Lindjes së Mesme. /Telegrafi/