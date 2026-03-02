Nga B-2 te Patriot, armët që SHBA po përdor për të sulmuar Iranin
Përpara sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit, Uashingtoni mblodhi forcën e tij më të madhe dhe disa nga armatimet e tij më të fuqishme në Lindjen e Mesme në dekada.
Presidenti Donald Trump kishte paralajmëruar se SHBA-të ishin të përgatitura.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) publikoi të dielën një listë të armëve amerikane që janë përdorur deri më tani në luftën me Iranin.
Ja një vështrim mbi asetet e përdorura deri më tani në atë që Pentagoni e quan “Operacioni Epic Fury”.
Bombarduesit e fshehtë B-2: Bombarduesit me krahë si lakuriq nate, me një çmim prej më shumë se një miliard dollarësh secili, janë platforma më e fuqishme në Forcat Ajrore të SHBA-së. I pajisur me katër motorë reaktivë, B-2 mund të mbajë armë konvencionale ose bërthamore, me rreze veprimi ndërkontinentale dhe furnizim ajror me karburant.
Të pilotuar nga një ekuipazh prej dy personash, B-2 zakonisht fluturojnë nga shtëpia e tyre në Bazën Ajrore Whiteman në Misuri, siç bënë vitin e kaluar kur goditën komplekset bërthamore iraniane.
Ky mision qershorin e kaluar u ndërmor nga shtatë nga 19 B-2 në flotë, ndërsa të tjerët u përdorën për një udhëtim të rremë në Hawaii. Ata përdorën bombën më të madhe konvencionale amerikane - depërtuesin masiv të municioneve prej 30,000 paundësh - për të sulmuar tre centrale bërthamore iraniane.
Këtë herë ata përdorën bomba 2,000 paundëshe për të goditur instalimet e raketave balistike iraniane, sipas CENTCOM.
Dronët njëkahësh LUCAS: Operacioni Epic Fury shënon përdorimin e parë të dronëve në luftime për SHBA-në.
Anije luftarake amerikane: CENTCOM ka njoftuar se transportuesit e aeroplanëve kanë qenë në aksion gjatë luftës.
Dy transportues aeroplanësh amerikanë, USS Abraham Lincoln dhe USS Gerald R. Ford, ishin në Lindjen e Mesme kur filluan sulmet ndaj Iranit. Anija Lincoln ishte në Detin Arabik dhe ajo Ford në Mesdhe pranë Izraelit.
Irani ka pretenduar se e ka goditur anijen Lincoln me raketa balistike, diçka që CENTCOM e quajti “GËNJESHTËR”.
Pamjet e publikuara nga ushtria amerikane tregojnë gjithashtu shkatërrues me raketa Tomahawk. Shkatërruesit amerikanë të klasit Arleigh Burke, një numër i të cilëve ndodhen në rajon, mund të mbajnë deri në 96 raketa Tomahawk.
Sistemet e mbrojtjes nga raketat Patriot dhe THAAD: Patriot dhe THAAD përdoren për të luftuar dronët dhe raketat balistike iraniane që vijnë.
Aeroplanë luftarakë: CENTCOM thotë se një gamë aeroplanësh luftarakë kanë qenë në veprim në ditët e para të luftës. Ata përfshijnë F-16, të përdorur nga Forcat Ajrore, dhe F/A-18, të përdorur nga Marina dhe Trupat e Marinës.
CENTCOM tha se aeroplanët F-22 dhe F-35 të padukshëm të Forcave Ajrore, të cilët fluturohen nga Forcat Ajrore, Marina dhe Trupat e Marinës, janë përfshirë gjithashtu, pa dhënë misione specifike.
Gjithashtu janë vendosur në vend aeroplanë sulmues A-10 të Forcave Ajrore me dy motorë, shkruan CNN.
Aeroplanë Sulmi Elektronik EA-18G: Bazuar në aeroplanin luftarak F/A-18, EA-18G Growler mbart radarë për të identifikuar dhe shtypur kërcënimet elektronike të armikut. Aeroplanët me dy motorë mund të jenë gjithashtu të armatosur me raketa që drejtohen në transmetimet elektronike si radarët dhe qendrat e komunikimit.
Aeroplanë të Paralajmërimit të Hershëm dhe Kontrollit Ajror (AWACS): SHBA-të përdorin dy lloje AWACS, Air Force E-3 Sentry dhe Navy E-2 Hawkeye.
AWACS-et e Forcave Ajrore janë aeroplanë me katër motorë të bazuar në platformën e linjës ajrore Boeing 707.
AWACS mund të identifikojnë dhe gjurmojnë aeroplanët dhe anijet armike dhe të monitorojnë informacionin e detajuar të fushëbetejës së forcave amerikane. Informacioni ndahet me qendrat e komandës dhe anijet në det.
Aeroplanë të Komunikimit Ajror: CENTCOM nuk dha detaje specifike, por aeroplanë të Forcave Ajrore EA-11 BACN (nyja e komunikimit ajror në fushëbetejë) u panë në Lindjen e Mesme në javët para sulmeve ajrore.
EA-11 shpesh quhet “Wi-Fi në Qiell” dhe përdoret “për të lidhur zërin dhe të dhënat taktike midis forcave ajrore dhe tokësore, ndërsa kapërcehen pengesa të tilla si malet, terreni i ashpër ose distanca”.
Aeroplanë Patrullimi Detar P-8A: Bazuar në një strukturë ajrore komerciale Boeing 737, aeroplanët reaktivë të Marinës me dy motorë, të quajtur Poseidon, përdoren për luftë kundër nëndetëseve, si dhe për inteligjencë, mbikëqyrje dhe zbulim.
Aeroplan Zbulimi RC-135: Me një ekuipazh prej më shumë se 30 personash, përfshirë oficerë të luftës elektronike, operatorë të inteligjencës dhe madje edhe teknikë mirëmbajtjeje në fluturim, RC-135 ka qenë një mjet i vazhdueshëm në operacionet ushtarake amerikane që nga Lufta e Vietnamit.
MQ-9 Reapers Forcat Ajrore i përshkruajnë dronët MQ-9 me një motor turbohelikë, të pilotuar nga distanca, kryesisht si një aeroplan sulmi për të goditur "objektiva me vlerë të lartë, të shpejtë dhe të ndjeshëm ndaj kohës". Ata mbajnë raketa Hellfire dhe bomba të drejtuara që mund të përdoren kundër personelit të armikut dhe lëvizin enden në fushën e betejës për zbulim dhe inteligjencë.
M-142 HIMARS: Sistemet e Raketave të Artilerisë me Lëvizshmëri të Lartë të Ushtrisë janë të montuara në një kamion me tre akse dhe ofrojnë atë që prodhuesi Lockheed Martin e quan një aftësi “qëllo dhe nisu”, që do të thotë se ato mund të qëllojnë dhe të lëvizin shpejt në një pozicion të ri përpara se të përballen me një kundërsulm.
HIMARS mund të mbajë raketa me një rreze veprimi prej më shumë se 480 kilometrash në varësi të misionit.
Asetet e furnizimit me karburant: Këto përfshijnë si anijet cisternë ajrore ashtu edhe anijet furnizuese në det.
Forcat Ajrore Amerikane fluturojnë me dy lloje tankerash, KC-135 me katër motorë, bazuar në një strukturë ajrore Boeing 707, dhe KC-46 me dy motorë, bazuar në Boeing 767. Furnizimi me karburant gjatë fluturimit do të ishte kritik për bombarduesit B-2 që do të kryenin fluturimin e gjatë drejt Lindjes së Mesme nga kontinenti i SHBA-së. Por aeroplanët në rajon mund të furnizohen me karburant në mes të fluturimit për të qëndruar më gjatë pranë fushës së betejës.
Anijet luftarake amerikane furnizohen me karburant në det nga anijet. Furnizimi me karburant bëhet ndërsa anijet janë në lëvizje me tuba uji të hedhur nëpër ujë nga anijet e furnizimit te anijet luftarake, pak a shumë si një stacion benzine në lëvizje në mes të oqeanit.
Aeroplanë mallrash: Aeroplanët reaktivë C-17 Globemaster dhe C-130 Hercules dërguan në Lindjen e Mesme shumicën e municioneve dhe shumë nga trupat e përdorura në sulmin ndaj Iranit. /Telegrafi/