Shefi i Pentagonit paralajmëron se “e marta do të jetë dita më intensive e sulmeve ndaj Iranit”
Sekretari i Mbrojtjes së SHBA-së, Pete Hegseth, tha të martën në mëngjes se "sot do të jetë, përsëri, dita jonë më intensive e sulmeve" kundër Iranit.
"Shumica e aeroplanëve luftarakë, numri më i madh i bombarduesve, numri më i madh i sulmeve. Inteligjenca më e rafinuar dhe më e mirë se kurrë. Pra, kjo është nga njëra anë", ka thënë Hegseth gjatë një konference për shtyp në Pentagon, përcjell Telegrafi.
"Nga ana tjetër, 24 orët e fundit kanë parë Iranin të qëllojë numrin më të ulët të raketave që ka qenë në gjendje të qëllojë deri më tani", ka shtuar ai.
Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom) ka bërë të ditur në përditësimin e saj të së hënës se ushtria amerikane ka goditur më shumë se 5,000 objektiva në Iran që nga fillimi i luftës, duke përfshirë fundosjen ose dëmtimin e më shumë se 50 anijeve iraniane.
'Një luftëtar pothuajse i padukshëm': Ky është aeroplani luftarak që thuhet se ka luajtur një rol kritik në sulmet ndaj Iranit
Gjenerali Dan Caine, kryetar i Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë, theksoi tre objektiva të SHBA-së në Iran: shkatërrimin e raketave balistike dhe aftësisë së dronëve iranianë, goditjen "më thellë në bazën ushtarake dhe industriale të Iranit" dhe vazhdimin e shkatërrimit të marinës së Iranit për të lejuar trafikun detar përmes Ngushticës së Hormuzit.
Komentet nga Hegseth dhe Caine vijnë ndërsa Irani ndërmori sulme të reja kundër Izraelit dhe vendeve të Gjirit të martën, mes konfliktit në zgjerim.
Lufta ka tronditur tregjet e naftës dhe ka tronditur ekonominë botërore.
Hegseth tha gjatë informimit të së martës se Irani qëndron i vetëm dhe po "humbet keq".
Shefi i Pentagonit pretendoi se grupet e përfaqësuara nga Irani në rajon - Hezbollahu, Houthët në Jemen dhe Hamasi - janë "ose të dështuara, joefektive ose në periferi". /Telegrafi/