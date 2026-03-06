Dita e shtatë e përplasjeve ushtarake në Lindjen e Mesme - çfarë duhet të dini
Izraeli bombardoi Iranin dhe Libanin gjatë natës, ndërsa shqetësimet për furnizimin me energji janë në rritje dhe Irani hakmerret duke sulmuar fqinjët e tij të Gjirit.
Izraeli nisi një valë tjetër sulmesh ndaj Iranit, të cilën banorët në Teheran e përshkruan si "natën më të keqe" që nga fillimi i luftës.
Një ekip i CNN në terren dëshmoi gjithashtu sulme të rënda pak para agimit dhe pa tym të zi të dendur që ngrihej nga një vendndodhje.
Izraeli ka goditur më shumë se 500 objektiva në të gjithë Libanin, njoftoi sot ushtria e tij. Ka lëshuar paralajmërime evakuimi për pjesën më të madhe të Libanit jugor dhe pjesë të mëdha të Bejrutit, duke shkaktuar panik dhe zhvendosje të civilëve.
Forcat e armatosura të Iranit njoftuan se nisën një sulm me dronë kundër bazave amerikane në Kuvajt gjatë orëve të fundit, por nuk ka pasur raportime për dëme ose viktima.
Gjigandi i transportit detar Maersk pezulloi operacionet e tij në Lindjen e Mesme, disa ditë pasi Irani mbylli në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit.
Rezervuarët e magazinimit të naftës po mbushen në të gjithë rajonin e Gjirit, thonë analistët, pasi eksportet pothuajse janë ndalur, që do të thotë se ekziston një rrezik në rritje që prodhimi do të duhet të ndalet. Çmimet e gazit në SHBA kanë arritur nivelin e tyre më të lartë që nga shtatori 2024.
Mbështetësit pro-qeveritarë u mblodhën në Teheran pas lutjeve të së premtes, duke mbajtur në dorë foto të udhëheqësit të ndjerë suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, dhe flamuj iranianë, ndërsa regjimi kërkon të projektojë stabilitet edhe pse po goditet nga sulmet.
Teherani paralajmëroi rajonin e Kurdistanit të Irakut se do të jetë në shënjestër nëse ndonjë grup kurd iranian hyn në Iran përmes territorit të tyre. /Telegrafi/