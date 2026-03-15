A do ta zgjerojë BE misionin detar në Ngushticën e Hormuzit mes krizës në Iran?
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë zgjerimin e misionit detar të bllokut Aspides në Ngushticën e Hormuzit në një takim në Bruksel të hënën, sipas një personi të njohur me çështjen.
Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul konfirmoi se çështja po diskutohet, por shprehu skepticizëm në lidhje me operacionin dhe pjesëmarrjen e Gjermanisë.
Aspides është një operacion detar i BE-së i nisur në Detin e Kuq në përgjigje të sulmeve të Huthit ndaj anijeve ndërkombëtare në shkurt 2024, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.
Presioni nga Uashingtoni po rritet mbi partnerët evropianë dhe aziatikë për të ndihmuar në sigurimin e rrugës kryesore të tranzitit të naftës, pasi çmimet e energjisë u rritën pas sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit.
Gjatë fundjavës, Presidenti i SHBA-së Donald Trump i kërkoi Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Kinës dhe Japonisë të vendosnin anije në zonë për të mbrojtur dërgesat e naftës.
Rreth 20 përqind e naftës botërore kalon nëpër Ngushticën e Hormuzit. Teherani njoftoi javën e kaluar se do të bllokonte rrugën ujore në hakmarrje për sulmet dhe që atëherë ka sulmuar disa anije në zonë.
Duke folur për transmetuesin publik gjerman ARD të dielën, Wadephul konfirmoi se një zgjatje e mundshme e Aspides është duke u diskutuar në nivel evropian, por përjashtoi pjesëmarrjen gjermane.
Ai tha se nuk shihte një nevojë të menjëhershme për një operacion të tillë dhe u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit të japin sqarime rreth objektivave të tyre në luftën kundër Iranit.
Komentet e tij i bënë jehonë kritikave nga evropianët të cilët argumentojnë se SHBA-të nuk kanë ndarë informacion të mjaftueshëm mbi luftën, afatin kohor apo qëllimet e saj.
Sekretari amerikan i energjisë Chris Wright tha të dielën se lufta kundër Iranit "ka të ngjarë" të përfundojë brenda disa javësh.
Përpjekjet e Uashingtonit për të “zbutur” frikën në tregun e energjisë kanë bërë pak për të ndaluar çmimet e naftës të rriten mbi 100 dollarë për fuçi, duke shkaktuar shqetësime në lidhje me inflacionin dhe rritjen më të dobët. /Telegrafi/