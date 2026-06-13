“Ai është më i ngjashëm”, legjenda braziliane krahason Lamine Yamal me Neymarin
Djali i mrekullueshëm i Barcelonës, Lamine Yamal, ka marrë një tjetër kompliment të madh, këtë herë nga ish-lojtari i Real Madridit dhe ikona braziliane, Leite Kaka.
Sulmuesi mahnitës i Barcelonës vazhdon të tërheqë admirim të madh nga e gjithë bota e futbollit për shkak të përparimit të tij të jashtëzakonshëm në zhvillim.
Edhe figura të lidhura fort me rivalin më të madh historik të Barcelonës po e kanë të vështirë të injorojnë nivelin elitar që ai po tregon.
“Lamine është më shumë si Neymar. Ai është më i ngjashëm me stilin e Neymar në formën e tij më të mirë. Këta lojtarë të bëjnë të ulesh për të parë një ndeshje për të parë se çfarë mund të krijojnë”, ka thënë Kaka.
Krahasimi mbetet interesant sepse një pjesë e madhe e bisedës mediatike rreth Yamalit është përqendruar natyrshëm te legjenda e Barcelonës, Lionel Messi.
Por krahasimi i saktë i Kakas me Neymarin duket tepër i saktë duke pasur parasysh që Lamine luan vazhdimisht me liri, talent dhe paparashikueshmëri absolute të jashtëzakonshme.
Spanjolli i ri u rrit duke e adhuruar magjistarin brazilian dhe madje shfaq festimet e famshme të golave të veteranit herë pas here.
Ai vazhdimisht tërheq mbrojtësit kundërshtarë, i mposht ata pa mundim dhe i mban tifozët e entuziazmuar plotësisht në ankth sa herë që luan.
Fraza e veçantë që përdori Kaka ka shumë rëndësi, pasi lojtarët që i bëjnë njerëzit të ulen për të parë kanë një magnetizëm krejtësisht të ndryshëm.
Barcelona më parë ka zhvilluar shumë lojtarë të shkëlqyer, por pak prej tyre e kanë pasur atë tërheqje unike që nga një moshë kaq e re.
Këto krahasime të rënda historike definitivisht nuk duhen lejuar t’i rëndojnë supet gjatë kësaj faze delikate të karrierës së tij. /Telegrafi/