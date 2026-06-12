Askush nuk e njohu! Bëhet virale video e Yamalit të pa shqetësuar në një dyqan amerikan
Lamine Yamal, një nga yjet më të mëdhenj të Kupës së Botës, u fotografua duke bërë pazar në një supermarket amerikan. Sulmuesi anësor spanjoll dukej i qetë dhe dukej sikur asnjë nga klientët nuk e njohu. Edhe pse Spanja ka shpresa të mëdha për të, Yamal lëvizte nëpër dyqanin në Fort Oglethorpe, Georgia, plotësisht i qetë, sikur të mos ishte një sportist me famë botërore.
Një video e shpërndarë në rrjetet sociale nga Fox Soccer është bërë virale. Ajo tregon Yamalin duke dalë nga një dyqan me ushqime pa e ndaluar ose vënë re askush.
Duhet theksuar se futbollisti i ri nuk kishte veshur uniformat e ekipit kombëtar spanjoll dhe ishte rreth tridhjetë kilometra larg Chattanooga, Tennessee, ku ndodhet ekipi i tij.
Ngjarja përputhet me tablonë më të gjerë se ethet e Kupës së Botës nuk kanë arritur ende në Shtetet e Bashkuara, ku futbolli amerikan, basketbolli, bejsbolli dhe hokeji janë sportet më të njohura.
Kjo mbështetet nga fakti se një numër i madh biletash janë ende në dispozicion, dhe FIFA madje po i dhuron disa prej tyre përmes shorteve. Pra, nuk është çudi që banorët e Fort Oglethorpe nuk e njohën sulmuesin e Barcelonës.
Ndryshe, Yamal vjen në turne pas një dëmtimi në kofshë që e detyroi të përfundonte sezonin e tij në Barcelonë para kohe. Klubi i tij këmbënguli që federata spanjolle të mos e detyronte rikthimin e tij në fushë. Ndeshja e parë e Spanjës është më 15 qershor kundër Kepit të Gjelbër.
Raportohet se Barcelona kërkon që anësori të luajë jo më shumë se 15 minuta kundër Kepit të Gjelbër. Në ndeshjen tjetër, kundër Arabisë Saudite, gjashtë ditë më vonë, koha e tij e lojës mund të rritet në 45 deri në 60 minuta.
Skenari ideal është që 18-vjeçari të jetë plotësisht i gatshëm për ndeshjen kundër Uruguait më 27 qershor, përveç problemeve të mëtejshme me lëndime. Spanja, kampionët në fuqi të Evropës, pritet të shkojë larg në Kupën e Botës dhe Yamal duhet të luajë një rol kyç në këtë kampanjë. /Telegrafi/