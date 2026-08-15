Zyrtare: Ferran Torres, lojtar i ri i Paris Saint-Germain
Klubi francez, Paris Saint-Germain ka njoftuar nënshkrimin e shumëpritur të Ferran Torres nga Barcelona.
Fituesi i Kupës së Botës me Spanjën ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare deri në vitin 2031, me parisienët që kanë rënë dakord t’i paguajnë klubit katalunas 50 milionë euro për transferimin e tij.
Zyrtarizimi i Torresit ka ardhur sot (e shtunë), me anë të faqes zyrtare të Paris Saint-Germain, të cilët kanë zbuluar edhe numrin që do ta mbajë në fanellë.
¡Hola! 👀 pic.twitter.com/rsiUh7OrwE
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2026
“Paris Saint-Germain me kënaqësi njofton mbërritjen e Ferran Torres”.
“Sulmuesi spanjoll, kampion bote, ka nënshkruar me klubin deri në vitin 2031 dhe do të mbajë numrin 9”, thuhet në njoftimin e PSG-së.
Bienvenue à Paris ! ✍️❤️💙 pic.twitter.com/pS3RVLgW7N
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2026
26-vjeçari kohët e fundit u bë i njohur për golin e fitores në finalen e Kupës së Botës 2026 kundër Argjentinës.
Me largimin e Randal Kolo Muanit dhe Goncalo Ramos nga klubi, trajneri i PSG-së, Luis Enrique, personalisht e shtyu përpara transferimin e Torresit, pasi kishte punuar më parë me të në ekipin kombëtar.
Torres gjithashtu refuzoi një ofertë rinovimi nga Barcelona për t'u ribashkuar me Enriquen. /Telegrafi/