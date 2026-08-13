‘Çmendet’ PSG-ja, përpos Ferran Torres e kërkon edhe yllin tjetër të Barcelonës
Presidenti i Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ka identifikuar mbrojtësin e Barcelonës, Pau Cubarsi, si një objektiv të mundshëm për të ardhmen, raporton Tuttosport.
Sipas raportimeve, kreu i PSG-së është admirues i madh i 19-vjeçarit spanjoll dhe e sheh atë si një kandidat të mundshëm për të qenë zëvendësuesi afatgjatë i kapitenit Marquinhos.
Aftësia e Cubarsit për ta nisur aksionin nga mbrojtja dhe për të luajtur me topin thuhet se është veçanërisht e vlerësuar nga Al-Khelaifi, ndërsa qendërmbrojtësi konsiderohet si një prej talenteve më premtues në futbollin evropian.
PSG tashmë pritet të transferojë një tjetër lojtar të Barcelonës, pasi Ferran Torres raportohet se do të transferohet në Paris pas paraqitjeve të tij mbresëlënëse me Spanjën në Kupën e Botës.
Megjithatë, një përpjekje për transferimin e Cubarsit do të ishte dukshëm më e komplikuar, duke marrë parasysh rëndësinë e tij në projektin e Barcelonës së Hansi Flickut dhe statusin e tij si një prej talenteve më të çmuara të klubit katalanas.
19-vjeçari është tashmë një pjesë e rëndësishme e skuadrës së parë të Barcelonës dhe klubi nuk pritet ta konsiderojë lehtësisht largimin e tij, veçanërisht duke pasur parasysh potencialin e madh që ai ka për të ardhmen./Telegrafi/