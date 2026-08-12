Luis Enrique i gjen rolin Ferran Torresit, ja ku pritet të luajë te PSG
Luis Enrique ka përgatitur tashmë një plan të veçantë për ta shfrytëzuar në maksimum Ferran Torresin pas transferimit të tij nga Barcelona, raporton Diario Sport.
Trajneri spanjoll ka një vlerësim të madh për shkathtësinë e Ferranit dhe synon ta përdorë këtë cilësi për t’i dhënë më shumë forcë repartit ofensiv të Paris Saint-Germainit.
Enrique planifikon ta inkurajojë Ferranin që të shfrytëzojë maksimalisht aftësinë e tij për të gjetur hapësira në të tretën e fundit të fushës. Ai pritet të lëvizë në zona të ndryshme të vijës së sulmit, me qëllim që të çorientojë mbrojtësit kundërshtarë dhe të krijojë hapësira për bashkëlojtarët.
Për më tepër, Enrique po planifikon ta përdorë Desire Doue në një rol më qendror gjatë sezonit 2026/27, gjë që mund t’i hapë rrugë Ferran Torresit për të luajtur në krahun e djathtë te PSG-ja.
Sipas raportimeve, Paris Saint-Germain dhe Barcelona janë në fazat përfundimtare të negociatave për transferimin e Ferran Torresit, me marrëveshjen që pritet të arrijë rreth 55 milionë euro.
Nëse transferimi përfundon, Enrique duket se tashmë e ka të qartë se si dëshiron ta përdorë sulmuesin spanjoll në projektin e tij të ri te kampionët francezë./Telegrafi/