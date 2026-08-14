Sipas ekspertit italian të transferimeve Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain ka arritur një marrëveshje verbale me Ajaxin për nënshkrimin e Mika Godts pasi dërgoi një ofertë të re sot (e premte).

Kampioni evropian ka finalizuar marrëveshjen për një paketë me vlerë 55 milionë euro, duke përfshirë edhe bonuset.

21-vjeçari belg ka rënë dakord për kushtet personale për një kontratë pesëvjeçare, të vlefshme deri në verën e vitit 2031.


PSG tani ka siguruar marrëveshje për sulmuesin e Barcelonës, Ferran Torres, dhe Godts në dy ditë radhazi.

Godts shënoi 17 gola dhe dha 15 asistime në të gjitha garat për Ajaxin sezonin e kaluar.

Ai e ka nisur shumë mirë sezonin e ri, duke shënuar një gol dhe duke dhënë tre asistime në katër ndeshje kualifikuese të Ajaxit në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/

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