Pas Ferran Torresit, PSG arrin marrëveshje verbale për transferimin e yllit të Ajaxit
Sipas ekspertit italian të transferimeve Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain ka arritur një marrëveshje verbale me Ajaxin për nënshkrimin e Mika Godts pasi dërgoi një ofertë të re sot (e premte).
Kampioni evropian ka finalizuar marrëveshjen për një paketë me vlerë 55 milionë euro, duke përfshirë edhe bonuset.
21-vjeçari belg ka rënë dakord për kushtet personale për një kontratë pesëvjeçare, të vlefshme deri në verën e vitit 2031.
🚨🔴🔵 BREAKING: Paris Saint-Germain reach verbal agreement with Ajax for Mika Godts, here we go! 💣
Package worth €55m verbally agreed after new official bid sent by PSG.
Documents yet to be exchanged but verbal pact in place.
Exclusive story from July, confirmed. 🇧🇪 pic.twitter.com/FVLEGeppX9
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026
PSG tani ka siguruar marrëveshje për sulmuesin e Barcelonës, Ferran Torres, dhe Godts në dy ditë radhazi.
Godts shënoi 17 gola dhe dha 15 asistime në të gjitha garat për Ajaxin sezonin e kaluar.
Ai e ka nisur shumë mirë sezonin e ri, duke shënuar një gol dhe duke dhënë tre asistime në katër ndeshje kualifikuese të Ajaxit në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/