Ekipi që do të vlente mbi 1.3 miliardë euro: Formacioni më i shtrenjtë i Kupës së Botës 2026
Kupa e Botës 2026 më në fund ka filluar, me Shtetet e Bashkuara, Meksikën dhe Kanadanë që presin turneun më të madh në historinë e futbollit. Së bashku me formatin e ri me 48 ekipe dhe stadiumet gjigante, kjo Kupë Bote paraqet edhe lojtarët më të vlefshëm që loja ka parë ndonjëherë.
Nëse i kombinoni yjet më të shtrenjtë në turne, merrni një ekip me vlerë mbi 1 miliard euro, të mbushur me talentë elitarë në çdo pozicion dhe lojtarë që janë tashmë yje në nivelin më të lartë.
Këta lojtarë nuk njihen vetëm për çmimet e tyre, por edhe për performancat e tyre në nivel klubesh dhe rëndësinë e tyre për ekipet kombëtare. A do t'i përmbushin pritjet në skenën më të madhe të futbollit? Do ta shohim së shpejti.
Duke përdorur një formacion të ekuilibruar 4-2-3-1, ky është formacioni titullar më i vlefshëm në Kupën e Botës 2026, përcjell Telegrafi.
Joan Garcia (Spanjë) - 45 milionë euro
Joan Garcia luan për Barcelonën dhe do të jetë në Kupën e Botës për herë të parë, ku është një nga opsionet e Spanjës për portierë së bashku me Unai Simon dhe David Raya.
Pas një sezoni të shkëlqyer që ndihmoi Barcelonën të fitonte La Ligën dhe Superkupën e Spanjës, reputacioni i tij është rritur shumë, duke e bërë atë një nga portierët më të vlefshëm në futboll.
Achraf Hakimi (Marok) - 80 milionë euro
Duke u nisur drejt Kupës së Botës për herë të tretë pas performancave të forta në vitet 2018 dhe 2022, mbrojtësi i djathtë i Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, është një lojtar kyç për Marokun.
Hakimi luajti 6 ndeshje në kualifikueset e Kupës së Botës, duke dhënë 3 asistime, ndërsa Maroku siguroi një vend në Amerikën e Veriut. ‘Atlas Lions’ ishin kombi i parë afrikan që u kualifikua, duke dominuar grupin e tyre të CAF dhe duke siguruar kualifikimin me një fitore 5-0 ndaj Nigerit.
Tani në kulmin e karrierës së tij pas dy fitoreve radhazi në Ligën e Kampionëve dhe suksesit në Ligue 1, ai mbetet një nga mbrojtësit e krahut më të mirë dhe më të vlefshëm sulmues në futbollin botëror.
William Saliba (Francë) - 100 milionë euro
Një figurë kyçe në mbrojtjen e Francës, William Saliba po shkon drejt Kupës së Botës për herë të dytë, pasi u paraqit në vitin 2022. Ai hyn në turne si fitues i Premier Ligës me Arsenalin dhe finalist i Ligës së Kampionëve.
Franca u kualifikua për në turne duke përfunduar në krye të Grupit D të UEFA-s e pamposhtur, përpara Ukrainës, Islandës dhe Azerbajxhanit. Saliba luajti si titullar në 3 ndeshje dhe luajti një rol në një mbrojtje që pësoi vetëm 4 gola gjatë gjithë fushatës kualifikuese.
Ai është qendërmbrojtësi i zgjedhur dhe një lider mbrojtës për ekipin e tij kombëtar. I vlerësuar me 100 milionë euro, ai është një nga mbrojtësit më të shtrenjtë në futbollin botëror.
Willian Pacho (Ekuador) – 80 milionë euro
Duke përfaqësuar Paris Saint-Germain, Willian Pacho shkon në Kupën e tij të dytë të Botës pasi ka arritur shumë në karrierën e tij në moshën 24-vjeçare. Që kur iu bashkua PSG-së, ai është bërë titullar i rregullt dhe ka fituar tashmë dy tituj të ligës franceze dhe dy trofe të Ligës së Kampionëve radhazi.
Pacho luajti të 18 ndeshjet në kualifikueset e Kupës së Botës. Ekuadori e kaloi fuqishëm fushatën e vështirë kualifikuese të CONMEBOL, duke siguruar një vend në Kupën e Botës dy ndeshje para përfundimit.
Për Ekuadorin, ai është figura kryesore në mbrojtje dhe skuadra mbështetet tek ai për të organizuar mbrojtjen dhe për të mbajtur gjërat të forta në mbrojtje.
Nuno Mendes (Portugali) - 80 milionë euro
Një tjetër mbrojtës i PSG-së në këtë listë, Nuno Mendes, shkon në Kupën e Botës për herë të dytë, pasi luajti në vitin 2022. Ai është mbrojtësi kryesor i majtë i Portugalisë dhe një titullar kyç .
Mendes u paraqit në 4 ndeshje kualifikuese të Kupës së Botës, duke dhënë 1 asistim. Portugalia përfundoi në krye të Grupit F të UEFA-s, duke mbledhur 13 pikë nga 6 ndeshje për të siguruar kualifikimin automatik.
Ai është gjithashtu një pjesë e rëndësishme e ekipit fitues të PSG-së tani. Portugalia dëshiron që ai të bëjë të njëjtën gjë për ta këtë verë, veçanërisht pasi kjo është Kupa e Botës e fundit e Cristiano Ronaldos.
Pedri (Spanjë) - 150 milionë euro
Vetëm 23 vjeç, Pedri i Barcelonës po shkon drejt Kupës së Botës për herë të dytë. Në turneun e vitit 2022 në Katar, ai ishte një mesfushor kyç për Spanjën dhe luajti në të katër ndeshjet e tyre përpara se të humbnin në mënyrë tronditëse ndaj Marokut në gjuajtjet e penalltive në raundin e fazën e 1/8-tave.
Pedri luajti në 5 ndeshje kualifikuese të Kupës së Botës, duke shënuar 2 gola me Spanjën që kryesoi Grupin E të UEFA-s pa humbje. La Roja e përfundoi fushatën kualifikuese me 5 fitore dhe 1 barazim, duke shënuar 21 gola dhe duke pësuar vetëm dy gola në 6 ndeshje.
Për Kupën e Botës 2026, ai është rikthyer si lojtari kryesor i padiskutueshëm në mesfushën e tyre. Me një çmim prej 150 milionë eurosh, ai është një nga lojtarët më të vlefshëm në planet.
Joao Neves (Portugali) - 140 milionë euro
Dhe një tjetër yll i PSG-së, Joao Neves, po shkon drejt Kupës së Botës për herë të parë. Pavarësisht se ky është debutimi i tij në një turne, ai hyn në Amerikën e Veriut si një yll i madh me një çmim marramendës.
Neves luajti 4 ndeshje kualifikuese të Kupës së Botës, duke shënuar 3 gola. Ai ishte titullar i rregullt në ndeshjet e Portugalisë, të cilat përfunduan në krye të Grupit F të UEFA-s.
Që kur u transferua në Paris, Neves është bërë një pjesë e pazëvendësueshme e ekipit, duke fituar tashmë dy tituj radhazi në Ligue 1 dhe Ligën e Kampionëve.
Jude Bellingham (Angli) - 130 milionë euro
Duke luajtur futbollin e tij me Real Madridin, Jude Bellingham po shkon drejt Kupës së Botës për herë të dytë në moshën 22 vjeçare.
Bellingham luajti në 5 ndeshje kualifikuese të Kupës së Botës, duke dhënë 1 asistim. Anglia dominoi Grupin K të UEFA-s me një rekord perfekt prej 8 fitoresh nga 8 ndeshje kundër Shqipërisë, Serbisë, Letonisë dhe Andorrës. Tre Luanët shënuan 22 gola dhe çuditërisht nuk pësuan asnjë gol gjatë gjithë fushatës.
Me një vlerë tregu prej 130 milionë eurosh, ai është një nga mesfushorët më të shtrenjtë dhe më të kompletuar në futbollin botëror.
Për turneun e vitit 2026, atij i është dhënë fanella me numrin ikonik të Anglisë, 10, duke theksuar rëndësinë e tij në skuadër. Megjithatë, atij nuk i garantohet një vend titullar nën drejtimin e Thomas Tuchel dhe do të duhet të konkurrojë për rolin e tij me Morgan Rogers.
Lamine Yamal (Spanjë) - 200 milionë euro
Duke luajtur me Barcelonën, 18-vjeçari Lamine Yamal po shkon drejt Kupës së Botës për herë të parë këtë verë si një nga atraksionet më të mëdha të turneut.
Yamal u paraqit në 2 ndeshje kualifikuese të Kupës së Botës, duke dhënë 2 asistime. Ai i nisi këto ndeshje në krahun e djathtë, ndërsa Spanja vazhdoi serinë e saj të pamposhtur në Grupin E të UEFA-s, megjithëse përfshirja e tij ishte e kufizuar për shkak të një dëmtimi.
Ai është i barabartë si lojtari më i shtrenjtë në të gjithë garën, me një vlerë marramendëse prej 200 milionë eurosh në treg.
Pavarësisht se është ende adoleshent, ai është tashmë një fitues i provuar në nivelin më të lartë, pasi ka fituar tashmë Euro 2024 me vendin e tij së bashku me tre tituj të La Ligës dhe një Kupë të Mbretit me Barcelonën.
Kylian Mbappe (Francë) - 180 milionë euro
Ylli i Real Madridit, Kylian Mbappe, luajti në 5 ndeshje kualifikuese të Kupës së Botës, duke shënuar 5 gola dhe duke dhënë 3 asistime. Ai luajti një rol të rëndësishëm për Francën, e cila siguroi kualifikimin për Kupën e Botës.
Ai po shkon drejt Kupës së Botës për herë të tretë këtë verë si një nga lojtarët më me përvojë në të gjithë këtë formacion. Kylian mbetet një nga yjet më të vlefshëm në futbollin botëror, me një vlerë tregu prej rreth 180 milionë eurosh.
Për Francën, Mbappe është kapiteni i padiskutueshëm dhe do të udhëheqë sulmin e tyre ndërsa ata ndjekin një tjetër trofe në Amerikën e Veriut. Ai është tashmë një kampion i vendosur në skenën më të madhe globale, pasi ka fituar Kupën e Botës në vitin 2018 si adoleshent dhe ka shënuar një tregolësh historik në finalen e vitit 2022.
Erling Haaland (Norvegji) – 200 milionë euro
Lideri i Manchester Cityt, Erling Haaland, po shkon drejt Kupës së Botës për herë të parë këtë verë. Ai është në të njëjtin nivel me Lamine Yamal si lojtari më i shtrenjtë në turne, me një vlerë të madhe tregu prej 200 milionë eurosh.
Norvegjia është kualifikuar për Kupën e Botës FIFA 2026, duke siguruar pjesëmarrjen e tyre të parë në turne që nga viti 1998. Ekipi siguroi kualifikimin automatik duke dominuar Grupin I të UEFA-s me një rekord të përsosur prej tetë fitoresh nga tetë ndeshje, përfshirë dy fitore ndaj Italisë në fazën e grupeve.
Haaland ishte një forcë dominuese në rrugën e Norvegjisë drejt fazës më të madhe në botë, duke shënuar në çdo ndeshje kualifikuese. Momentet e tij të spikatura përfshinin një performancë me pesë gola kundër Moldavisë dhe një dopietë në fitoren vendimtare jashtë fushe ndaj Italisë, duke e përfunduar sezonin me një rekord të përbashkët prej 16 golash. /Telegrafi/