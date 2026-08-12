Kur do të thirret vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit? Flet deputeti i LVV-së
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Adnan Rrustemi, ka deklaruar se vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit do të thirret në momentin kur të arrihet marrëveshje politike për presidentin.
Rrustemi, në një intervistë për KosovaPress, është shprehur se afati prej 48 orësh për thirrjen e vazhdimit të seancës konstituive është i përcaktuar në Rregulloren e Kuvendit, por, sipas tij, thelbi i krizës aktuale nuk lidhet me këtë afat, por me mungesën e dakordimit politik për presidentin.
“Na duhet kohë për të arritur marrëveshje për presidentin. Për sa kohë nuk ksemi dakordim për presidentin, konstituimi i legjislaturës është hap drejt zgjedhjeve të parakohshme, të panevojshme, për bindjen tonë. Jo drejt dakordimit apo zgjidhjes së çështjes kryesore që e preokupon Kosovën prej fillimit të këtij viti. Insistimi i opozitës që të konstituohet Kuvendi e, në anën tjetër, kur thonë se nuk marrin pjesë në seancën ku zgjidhet presidenti, është në fakt thirrje për zgjedhje të parakohshme. Ne nuk besojmë se Kosova ka nevojë për zgjedhje. Në anën tjetër, ky afati prej 48-orësh është afat i përcaktuar në rregullore, por thelbi i krizës është dakordimi për presidentin”, tha ai.
Ai ka theksuar gjithashtu se nuk ka shkelje kushtetuese për sa i përket afatit 30-ditor, duke iu referuar interpretimit të Gjykatës Kushtetuese, sipas të cilit moskonstituimi përfundimtar i Kuvendit brenda 30 ditësh nuk prodhon automatikisht pasoja në kuptimin e shpërndarjes së Kuvendit.
Rrustemi ka thënë se edhe pjesëmarrja e ish-opozitës në seancën e javës së kaluar dëshmon, sipas tij, se nuk ka pasur pengesë kushtetuese për mbajtjen e saj.
Ai iu bëri thirrje partive të tjera parlamentare që t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese nëse kanë paqartësi kushtetuese për këtë proces.
“Opozita po e përdor kushtetutën dhe po thirret në kushtetutë për të pamundësuar krijimin e institucioneve. Ky pozicion është pak absurd, sepse kushtetuta nuk ekziston për të penguar krijimin e institucioneve, përkundrazi, është një mundësi dhe mjet në funksion të krijimit të institucioneve. Cila është alternativa e kritikës së opozitës? Shkuarja në zgjedhje? Kjo nuk është alternativë. Kushtetuta thotë se brenda 30 ditëve të certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve duhet të thirret seanca konstituive. Ka një interpretim të Gjykatës Kushtetuese vitin e kaluar që i jep një kuptim tjetër lloj kësaj dispozite, por, në anën tjetër, të gjithë e dimë se edhe moskonstituimi përfundimtar brenda 30 ditëve të Kuvendit nuk prodhon pasoja në kuptimin e shpërndarjes së Kuvendit... Vetë pjesëmarrja e deputetëve të opozitës në seancën e së shtunës është konfirmim apo bindje e vetë atyre që nuk ka shkelje kushtetuese; në të kundërtën, nuk do të vinin në seancë. Por edhe vetë thirrja e tyre që të mbahet seanca çdo 48 orë është konfirmim se nuk ka pengesa kushtetuese për konstituim të Kuvendit”, shtoi ai.
Rrustemi mohoi se po zvarritet procesi i konstituimit të Kuvendit në mënyrë që zgjedhjet e reja të mbahen në dhjetor, duke thënë se qëllimi i Vetëvendosjes është arritja e një marrëveshjeje për presidentin dhe shmangia e zgjedhjeve të parakohshme.
“Ne nuk po e zvarrisim për këtë arsye. Ne thjesht po kërkojmë marrëveshje për presidentin dhe po insistojmë se Kosova s’ka nevojë për zgjedhje, por për president. Vetëm ata që i mendojnë zgjedhjet si alternativë kanë kritika dhe arsyetime të tilla. Ne nuk duam zgjedhje, por dakordim për një president konsensual”, theksoi ai.
Megjithatë, deputeti i LVV-së paralajmëroi se shumë shpejt kryetari i partisë, njëherësh kryeministri në detyrë, Albin Kurti, do t’iu dërgojë ftesa të reja për takim liderëve të partive të ish-opozitës.
“Do të ketë ftesa dhe do të ketë edhe takime, padyshim. Ne nuk do të lodhemi asnjëherë së dialoguari me partitë opozitare për të gjetur një zgjidhje të drejtë dhe të dobishme që i korrespondon situatës aktuale dhe që shmang zgjedhjet e parakohshme”, theksoi Rrustemi.
Kuvendi i Kosovës ende nuk është konstituuar, pasi në dy tentimet e deritanishme nuk është arritur të zgjidhet kryetari i Kuvendit dhe të përmbyllet procesi i konstituimit të Legjislaturës së 11-të. Seanca konstituive po vazhdon të jetë në qendër të përplasjeve mes partive parlamentare, ndërsa dështimi për formimin e institucioneve po e zgjat krizën politike në vend. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka kërkuar kohë për arritjen e një marrëveshjeje politike, në përpjekje për t’i hapur rrugë konstituimit të Kuvendit dhe formimit të institucioneve të reja, ndërkohë që deputetët pritet të rikthehen sërish në përpjekje për konstituimin e Kuvendit, në një proces që është kusht për formimin e institucioneve të reja të Kosovës.