Presidenti amerikan, Donald Trump ka folur me më shumë media rreth Iranit të enjten pasdite.

Pasi foli më parë me Axios - duke u thënë atyre se donte të përfshihej në zgjedhjen e udhëheqësit të ri të Iranit - ai tani ka folur me Reuters në një intervistë telefonike, duke u thënë atyre se është në favor të nisjes së një ofensive nga forcat kurde në Iran.

"Mendoj se është e mrekullueshme nëse ata duan ta bëjnë këtë", citohet të ketë thënë Trump, përcjell Telegrafi.

Megjithatë, ai ka shtuar se nuk mund të jepte detaje nëse SHBA-të do të siguronin ose kishin ofruar mbulim ajror për ndonjë ofensivë kurde.

Irani përgatitet për përgjigje të ashpër nga Izraeli pas sulmit më të madh ndonjëherë ndaj tij

Kjo shënon një ndryshim tjetër të tonit, pasi zyrtarët amerikanë kishin tingëlluar më të rezervuar për perspektivën e një bashkëpunimi të tillë.

Siç thekson Sky News, një “pushtim kurd” do të shënonte hyrjen e parë të një force të madhe tokësore në betejë.

Kurdët janë një pakicë e konsiderueshme në Iran, por janë shumicë në disa nga provincat e tij perëndimore.

Gazetari i SkyNews, Stuart Ramsay, thotë se ka folur me milicinë iraniano-kurde që jeton në Irakun fqinj, të cilët i kanë thënë se po "përpiqen shumë për të kaluar kufirin dhe për t'u bashkuar me një kryengritje popullore kundër regjimit iranian". /Telegrafi/
