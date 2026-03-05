Trump mbështet 'inkursionin kurd në Iran' - 'nëse ata duan ta bëjnë këtë'
Presidenti amerikan, Donald Trump ka folur me më shumë media rreth Iranit të enjten pasdite.
Pasi foli më parë me Axios - duke u thënë atyre se donte të përfshihej në zgjedhjen e udhëheqësit të ri të Iranit - ai tani ka folur me Reuters në një intervistë telefonike, duke u thënë atyre se është në favor të nisjes së një ofensive nga forcat kurde në Iran.
"Mendoj se është e mrekullueshme nëse ata duan ta bëjnë këtë", citohet të ketë thënë Trump, përcjell Telegrafi.
Megjithatë, ai ka shtuar se nuk mund të jepte detaje nëse SHBA-të do të siguronin ose kishin ofruar mbulim ajror për ndonjë ofensivë kurde.
Kjo shënon një ndryshim tjetër të tonit, pasi zyrtarët amerikanë kishin tingëlluar më të rezervuar për perspektivën e një bashkëpunimi të tillë.
Siç thekson Sky News, një “pushtim kurd” do të shënonte hyrjen e parë të një force të madhe tokësore në betejë.
Kurdët janë një pakicë e konsiderueshme në Iran, por janë shumicë në disa nga provincat e tij perëndimore.Gazetari i SkyNews, Stuart Ramsay, thotë se ka folur me milicinë iraniano-kurde që jeton në Irakun fqinj, të cilët i kanë thënë se po "përpiqen shumë për të kaluar kufirin dhe për t'u bashkuar me një kryengritje popullore kundër regjimit iranian". /Telegrafi/