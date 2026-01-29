Renditja e fitimeve deri tani në Ligën e Kampionëve – kryeson Arsenali, ndiqet nga Bayern Munichu dhe Liverpooli
Me fazën e ligës së Ligës së Kampionëve 2025/26 që tashmë është përfunduar, Arsenali kryeson renditjen e fitimeve deri më tani me 59.74 milionë euro, i ndjekur nga Bayern Munich (57.33 milionë euro) dhe Liverpool (54.92 milionë euro).
Skuadra e Mikel Artetas ka pasur një fazë të parë perfekte të turneut, duke fituar të tetë ndeshjet e tyre, gjë që i ka fituar pothuajse 60 milionë euro deri më sot, duke pasur parasysh se UEFA dha 2.1 milionë euro për fitore dhe 0.7 milionë euro për një barazim.
Kësaj shume duhet t'i shtohen 18.62 milionë euro të marra nga secili prej 36 pjesëmarrësve në këtë fazë, si dhe 11 milionë euro të siguruara tashmë nga Topçinjtë për arritjen në fazën e 1/8-tës, së bashku me një bonus shtesë prej 2 milionë eurosh për tetë ekipet e para që kualifikohen direkt.
Fituesit e ndeshjeve ‘play-off’ midis 16 ekipeve të renditura nga vendi i 9-të deri në të 24-tin, të cilat do të garojnë ekipi si Real Madridi, Interi dhe Juventusi, do të marrin një bonus prej 1 milion eurosh.
Më shumë para për të avancuar në raundet kualifikuese
Përveç kësaj, çdo klub ka marrë një shumë të ndryshme bazuar në pozicionin e tyre në renditjen e ligës. Arsenali fitoi 11.32 milionë euro, një shifër që ra në 310,000 euro për Kairat Almatyn e vendit të fundit, i cili u eliminua nga Liga e Kampionëve me një total prej 19.63 milionë eurosh.
Që tani e tutje, shuma e çmimit për avancimin në raundet eliminatore do të rritet. Është thënë se kalimi në fazën e 1/8-tës paguhet me 11 milionë (sezonin e kaluar ishte 9.6), kalimi në çerekfinale është 12.5 milionë (krahasuar me 10.6 në 24/25), arritja në gjysmëfinale do të thotë 15 milionë më shumë (12.5 një vit më parë), luajtja e finales në Budapest më 30 maj rrit të ardhurat me 18.5 milionë për nën-kampionin (15.5 më parë) dhe 25 milionë euro për fituesin e ri të Ligës së Kampionëve (20 milionë ishte sezonin e kaluar).
Sa i përket klubeve të mëdha spanjolle, Barcelona ka fituar 52.89 milionë euro deri më sot dhe është e vetmja që është kualifikuar direkt për raundin e 1/8-tës. Pas humbjes së tyre në ndeshjen e fundit dhe rënies nga tetë vendet e para, Real Madrid ka grumbulluar 37.93 milionë euro.
Bazuar në grafikun e fitimeve nga play-off-et, disa prej klubeve kryesore evropiane kanë arkëtuar shuma të konsiderueshme, edhe pse me diferenca të dukshme mes tyre.
Interi renditet shumë lart, me rreth 37.6 milionë euro, duke u konfirmuar si një nga klubet më fitimprurëse në këtë fazë falë paraqitjeve konstante dhe progresit sportiv.
Juventusi ndjek pas, me afërsisht 35.3 milionë euro. Edhe pse larg kulmit financiar të viteve të arta, bardhezinjtë vazhdojnë të mbeten një forcë e rëndësishme ekonomike në Evropë.
Borussia Dortmundi ka siguruar rreth 32.6 milionë euro, duke përfituar nga pjesëmarrjet e rregullta dhe modeli i njohur i zhvillimit të lojtarëve.
Në këtë grup futen edhe klube si Atletico Madridi (34.9 milionë euro), Atalanta (34.6 milionë euro) dhe Bayer Leverkusen (33.6 milionë euro), që tregojnë se suksesi sportiv reflektohet drejtpërdrejt në të ardhura.
PSG fitoi 144 milionë euro në edicionin e fundit
Sezonin e kaluar, PSG u kurorëzua fituese e Ligës së Kampionëve dhe gëzimi i Kupës së tyre të parë Evropiane u shoqërua me një fitim të papritur financiar prej 144.4 milionë eurosh për ekipin e drejtuar nga Luis Enrique.
Interi, finalist në Mynih, fitoi 136.6 milionë euro. Gjysmëfinalistët gjithashtu panë shuma të konsiderueshme të shtuara në llogaritë e tyre: 116.9 milionë euro për Arsenalin dhe 105.8 milionë euro për Barcelonën. /Telegrafi/