Mbrëmje e zjarrtë në Ligën e Kampionëve: Xhiroja e fundit vendos gjithçka në fazën e ligës
Faza e ligës në Ligën e Kampionëve 2025/26 mbyllet sonte (e mërkurë) me 18 ndeshje që luhen njëkohësisht nga ora 21:00, ku nuk mungojnë ndeshjet e forta dhe interesante.
Një nga duelet më të forta zhvillohet në Lisbonë, ku Benfica pret Real Madridin. “Los Blancos” kërkojnë rezultat pozitiv për të siguruar pozicion më të favorshëm, ndërsa Benfica luan shansin e fundit për të mbetur në garë. Një ndeshje ku çdo detaj mund të jetë vendimtar.
Spektakël pritet edhe në Gjermani, aty ku Borussia Dortmund përballet me Interin. Dy ekipe me ambicie të mëdha dhe eksperiencë evropiane. Një duel i hapur, fizik dhe me peshë të madhe për renditjen finale.
Në Itali, Napoli dhe Chelsea përplasen në një nga sfidat më interesante të mbrëmjes. Të dyja skuadrat kanë objektiva të qarta dhe presioni është i barabartë. Një humbje këtu mund të kushtojë shtrenjtë.
18 games kicking off simultaneously on Wednesday 🤯#UCL pic.twitter.com/NwkUz8XDgQ
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 26, 2026
Barcelona pret Copenhagenin me synimin për të mbyllur fazën me fitore dhe në tetëshe, ndërsa Paris Saint-Germain përballet me Newcastle United në një duel që premton intensitet dhe ritëm të lartë. Edhe këtu, llogaritë janë ende të hapura.
Manchester City kërkon konfirmim përballë Galatasarayt, Liverpooli është favorit ndaj Qarabagut, ndërsa Bayern Munich përballet me PSV Eindhoven në një udhëtim të vështirë. Ndeshje ku favoritët nuk guxojnë të gabojnë.
Gjatë mbrëmjes luajnë edhe takime tjera si Arsenal–Kairat Almaty, Ajax–Olympiacos, Monaco–Juventus dhe Atletico Madrid–Bodo/Glimt, sfida që mund të sjellin befasi pavarësisht diferencave në letër.
Në ndeshjet e mbetura, Frankfurt pret Tottenhamin në një duel ku çdo pikë ka peshë, Bayer Leverkusen përballet me Villarrealin në një sfidë teknike dhe të hapur, Union Saint-Gilloise pret Atalantën me synimin për të befasuar dhe Pafos luan ndaj Slavia Pragës për prestigj.
Xhiroja e fundit nuk është thjesht mbyllje faze. Është provë nervash. Është test karakteri dhe në fund të mbrëmjes, Evropa do të dijë se kush vazhdon dhe kush mbetet jashtë Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/