Sot hidhet shorti i Ligës së Kampionëve, mësoni detajet dhe ndarjen e 36 skuadrat në katër vazo
Të gjitha ekipet që do të marrin pjesë në fazën e ligës janë ndarë në katër vazo, ndërsa shorti do të përcaktojë përballjet e para të sezonit të ri në Ligën e Kampionëve.
Gjithçka është gati për shortin e fazës së ligës në Ligën e Kampionëve, ku 36 skuadrat e kualifikuara janë ndarë në katër vazo, bazuar në koeficientët përkatës.
Shorti do të hidhet sot, e enjte, 27 gusht, nga ora 18:00, ndërsa secila skuadër do të mësojë kundërshtarët që do të ketë në këtë fazë të garës.
Në vazon e parë janë gjigantët evropianë si Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona dhe Atletico Madrid.
The Champions League™️ #UCL pic.twitter.com/X9bEfaL7fK
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2026
Vazoja e dytë sjell emra të mëdhenj si Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis dhe PSV Eindhoven.
Në vazon e tretë janë Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk dhe Galatasaray.
Ndërkohë, vazoja e katërt përbëhet nga Slavia Praha, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como, Lens, Viking dhe Sabah.
CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026
Shorti pritet të sjellë përballje të mëdha që në fazën e ligës, me skuadrat e katër vazove që do të përballen në një format të ri dhe me objektivin për të siguruar sa më shpejt një vend në fazën nokaut.
Formati parashikon që secila prej 36 skuadrave të luajë tetë ndeshje në fazën e ligës, nga to katër në shtëpi dhe katër në udhëtim - ndaj tetë kundërshtarëve të ndryshëm, nga dy ekipe të secilës vazo.
Pas përfundimit të kësaj faze, tetë skuadrat e para kualifikohen direkt në 1/8-tën e finales, ndërsa ekipet nga vendi i 9-të deri në të 24-tin do të luajnë në ‘play-off’ për të siguruar një vend në këtë fazë. /Telegrafi/