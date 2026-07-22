Sa fituan klubet nga pagesat rekord të FIFA-s për Kupën e Botës 2026?
Manchester City ka kryesuar listën globale të klubeve që marrin para nga Programi i Përfitimeve për Klubet i FIFA-s pas Kupës së Botës 2026.
Ekipi i Ligës Premier vlerësohet se do të fitojë rreth 4.4 milionë dollarë (3.86 milionë euro) falë gjashtë lojtarëve që arritën në fazat finale.
Barcelona pritet të përfundojë e dyta, Bayern Munichu i dyti, ndërsa Arsenali i katërti në përgjithësi pavarësisht një pagese pak më të ulët për shkak të finales së vonë të Ligës së Kampionëve.
Crystal Palace renditet si klubi i tretë më i mirë në tabelën e klubeve të Ligës Premier.
Shuma totale e shpërblimeve këtë vit është një rekord prej 355 milionë dollarësh, me 250 milionë dollarë të ndarë për finalet.
Pagesat bazohen në afërsisht 5,000 dollarë për lojtar në ditë gjatë turneut.
Klubet evropiane ende po marrin pjesën më të madhe të parave, por formati i zgjeruar me 48 ekipe ka ndihmuar në shpërndarjen e pagesave në më shumë klube në të gjithë botën.
Shifrat zyrtare të konfirmuara do të publikohen nga FIFA më vonë këtë vit. /Telegrafi/