RB Leipzig bëhet fabrika më e madhe e talentëve në Evropë, duke fituar mbi 800 milionë euro nga klubet kryesore
RB Leipzig është një klub modest gjerman i formuar në vitin 2009 kur Yan Diomande ishte ende tre vjeç. Sot, asnjë klub në Evropë nuk mund të mburret me më shumë tarifa transferimi të marra në tre vitet e fundit.
Që kur u fut në Bundesligën gjermane në vitin 2016, Leipzig ka fituar më shumë se gjysmë miliardi euro nga tarifat e transferimeve pas shitjes së lojtarëve të tyre. Sidoqoftë, kjo nuk i ka ndaluar ata të prodhojnë më shumë “xhevahire”.
Disa klube të mëdha si Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City , Barcelona dhe së fundmi Real Madrid kanë paguar një shumë të lartë për të marrë një lojtar nga Leipzig.
🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: RB Leipzig have had 8 transfers worth €60m+ since 2018, totaling earnings of €607.5m in those 8.
· Yan Diomande: €125m
· Josko Gvardiol: €90m
· Benjamin Sesko: €76.5m
· Dominik Szoboszlai: €70m
· Xavi Simons: €65m
· Dani Olmo: €61m
·… pic.twitter.com/8fhgtWl3UH
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 11, 2026
Më poshtë mund ta shihni se si RB Leipzig ka përfituar nga elitat e Evropës;
Yan Diomande te Real Madrid - 125 milionë euro
Anësori nga Bregu i Fildishtë, Yan Diomande, theu të gjitha rekordet e klubit duke përfunduar një transferim marramendës prej 125 milionë eurosh te Real Madrid, duke u bërë largimi më i shtrenjtë në historinë e RB Leipzig në moshën 19 vjeçare.
Josko Gvardiol te Manchester City - 90 milionë euro
Përpara sezonit 2023/24, mbrojtësi 21-vjeçar kroat Josko Gvardiol iu bashkua Manchester Cityt të Pep Guardiolas për një shumë marramendëse prej 90 milionë eurosh si një nga mbrojtësit më të mirë të Evropës.
Benjamin Sesko te Manchester United - 76 milionë euro
Sulmuesi i shkëlqyer slloven, Benjamin Sesko, u transferua te Manchester United për 76 milionë euro, ndërsa gjigantët e Ligës Premier investuan shumë për të zgjidhur ambiciet e tyre të vazhdueshme sulmuese në tregun e transferimeve.
Dominik Szoboszlai te Liverpooli - 70 milionë euro
Lojtari hungarez Dominik Szoboszlai përfundoi një transferim prej 70 milionë eurosh te Liverpooli gjatë verës së vitit 2023, duke e vendosur shpejt veten si një motor jetësor dhe energjik në mesfushën e ripërtërirë të Anfieldit.
Xavi Simons te Tottenham Hotspur - 65 milionë euro
Ish-ylli i akademisë së Barcelonës, Xavi Simons, shkëlqeu gjatë kohës së tij në Bundesligë, duke bërë që Tottenham Hotspur të nënshkruante një marrëveshje prej 65 milionë eurosh për të sjellë lojtarin e gjithanshëm holandez në Londër.
Dani Olmo te Barcelona – 61 milionë euro
Lojtari spanjoll i kombëtares Dani Olmo u rikthye te Barcelona në sezonin 2024/25 për 61 milionë euro pas pesë vitesh shumë të suksesshme në Leipzig, duke u vendosur ndër lojtarët sulmues më të mirë në Evropë.
Shumë transferime tjera të mëdha
Përveç këtyre shitjeve rekord, RB Leipzig më parë kishte marrë shuma marramendëse për emra të mëdhenj sulmues.
Christopher Nkunku përfundoi një transferim të profilit të lartë prej 60 milionë eurosh te Chelsea pas edicionit të tij si Lojtari i Vitit në Bundesliga, duke barazuar 60 milionë eurot që Liverpool pagoi për mesfushorin Naby Keita, në vitin 2018.
Chelsea shpenzoi gjithashtu 53 milionë euro për të nënshkruar me sulmuesin gjerman Timo Werner në vitin 2020, ndërsa rivalët e Bundesligës, Bayern Munich, dhanë 42 milionë euro për të siguruar mbrojtësin Dayot Upamecano.
Linja fitimprurëse e prodhimit të klubit është shtrirë në të gjitha ligat kryesore të Evropës. Sulmuesi belg Lois Openda përfundoi një transferim prej 42 milionë eurosh te skuadra italiane Juventus, ndërsa qendërmbrojtësi francez Ibrahima Konate iu bashkua Liverpoolit për 40 milionë euro.
Sukseset e mëparshme në zhvillim sollën gjithashtu fitime të shkëlqyera, duke përfshirë transferimin e sulmuesit brazilian Matheus Cunha për 18 milionë euro te Hertha Berlin dhe transferimin e sulmuesit nigerian Ademola Lookman për 16 milionë euro te skuadra e Serie A, Atalanta.
Në total, vetëm këto katërmbëdhjetë shitje të lojtarëve kryesorë kanë derdhur një shumë të jashtëzakonshme prej 818 milionë eurosh direkt në arkën e RB Leipzig, duke çimentuar statusin e tyre të pakrahasueshëm si fabrika më fitimprurëse e talenteve elitare në futboll. /Telegrafi/