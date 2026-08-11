Tentoi t'u jap ryshfet zyrtarëve policorë, arrestohet shtetasi serb në Bërnjak
Policia e Kosovës ka pranuar informatën se në pikë kalimin kufitar Bërrnjak i dyshuari (shtetasi serb) ka tentuar t’u jap ryshfet zyrtarëve policor kufitar.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se lidhur me rastin janë ndërmarrë veprime të menjëhershme policore, ku me udhëzim të prokurorit kompetent i dyshuari i lartcekur dhe dy dëshmitarë janë intervistuar.
“Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Mitrovicë Veri, ka pranuar informatë se në Pikë Kalimin Kufitar Bërnjak i dyshuari mashkull shtetas serb ka tentuar t’u jap ryshfet zyrtarëve policor kufitar. Lidhur me rastin janë ndërmarrë veprime të menjëhershme policore, ku me udhëzim të prokurorit kompetent i dyshuari i lartcekur dhe dy dëshmitarë janë intervistuar”, thuhet në njoftim.
Po ashtu siç thuhet në njoftim nga i dyshuari është sekuestruar përkohësisht bankënota që dyshohet se i dyshuari ka tentuar t’i jap si mito zyrtarëve policor, dhe me vendim të prokurorit i njëjti dërgohet në ndalim policor për 48 orë. /Telegrafi/