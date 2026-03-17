Top 5 rikthimet historike në Ligën e Kampionëve
Ishte një javë e vështirë për klubet angleze në Ligën e Kampionëve, ku gjashtë ekipe nga Liga Premier morën pjesë në ndeshjet e fazës së 1/16-ës, por asnjëra nuk arriti të fitojë në takimet e para.
Newcastle dhe Arsenal barazuan ndeshjet e tyre, duke mbajtur shpresë për ndeshjet e kthimit, Newcastle barazoi me Barcelonën, Arsenali barazoi me Bayer Leverkusen, ndërsa Liverpool humbi 1-0 në Turqi kundër Galatasaray.
Tre ekipet e tjera, Tottenham, Chelsea dhe Manchester City, pësuan humbje të thella me tre gola diferencë.
Kjo i bën rikthimet e tyre shumë të vështira dhe krijon presion të madh për ndeshjet e kthimit.
Tashmë, të martën dhe të mërkurën, këto ekipe kërkojnë një rikthim historik:
Tottenham ndaj Atletico Madrid,
Chelsea ndaj Paris Saint-Germain,
Manchester City ndaj Real Madrid, dhe gjithashtu Sporting që ndjek mbrapa Bodo/Glimt pas humbjes së ndeshjes së parë.
Megjithatë, nuk duhet humbur shpresa.
Historikisht, në 51 raste kur një ekip humb ndeshjen e parë me tre gola ose më shumë në Ligën e Kampionëve, katër prej tyre kanë arritur të kualifikohen në raundin tjetër.
Rikthime Historike
Tottenham 3-2 Ajax (2019, gjysmëfinale)
Tottenham udhëtonte në Amsterdam pas humbjes 1-0, por Ajax shënoi dy gola për t’u bërë 3-0 në total.
Lucas Moura realizoi tripletën e mrekullueshme, duke siguruar kualifikimin për Spurs me rregullën e golave jashtë fushe.
Liverpool 4-0 Barcelona (2019, gjysmëfinale)
Liverpool kishte humbur 3-0 në ‘Camp Nou’, por falë golave të Divock Origi dhe Georginio Wijnaldum, plus asistimit brilant të Trent Alexander-Arnold, Reds arritën një nga rikthimet më të famshme në historinë e turneut.
Roma 3-0 Barcelona (2018, çerekfinale)
Roma eliminoi Barcelonën me rregullin e golave jashtë fushe, pas humbjes 4-1 në ndeshjen e parë, duke shënuar gola të rëndësishëm në minutat e fundit nga De Rossi dhe Manolas.
Barcelona 6-1 Paris Saint-Germain (2017, 1/16)
E njohur si ‘La Remontada’, Barcelona u rikthye nga një humbje 4-0 për të kaluar PSG-në, duke realizuar golin vendimtar në shtesë me Sergi Roberto.
Deportivo La Coruna 4-0 AC Milan (2004, çerekfinale)
Deportivo, pas humbjes 4-1 në Milano, realizoi katër gola në pjesën e parë të ndeshjes së kthimit për të përmbysur Milanin dhe për të kaluar më tej në Ligën e Kampionëve.
Këto histori tregojnë se gjithçka është e mundur në Ligën e Kampionëve.
Tottenham, Chelsea dhe Manchester City ende kanë mundësinë për një rikthim historik që do të hyjë në memorien e tifozëve në gjithë botën. /Telegrafi/