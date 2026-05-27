Sezoni i fundit i "Emily in Paris" po xhirohet në Mykonos
Seriali i njohur i Netflix-it “Emily in Paris” po tërheq sërish vëmendjen e fansave në të gjithë botën dhe sipas informacioneve të fundit, një pjesë e sezonit të ri dhe gjithashtu të fundit po xhirohet në ishullin grek të Mykonos.
Pas skenave glamuroze në Paris dhe Romë, produksioni tani po e zhvendos estetikën mesdhetare në një nga destinacionet më të famshme verore në Evropë.
Ylli kryesor i serialit, Lily Collins, thuhet se është parë tashmë në shesh xhirimi me pjesën tjetër të kastit.
Fotot e plazheve, rrugëve të bardha dhe restoranteve luksoze në Mykonos kanë shkaktuar trazira midis fansave të serialit në rrjetet sociale.
Producentët duan t'i japin sezonit të fundit një atmosferë krejtësisht të re verore, duke kombinuar atmosferën romantike të Detit Egje me stilin dallues të modës për të cilin seriali është bërë i famshëm.
Mykonos, me peizazhet, jetën e natës dhe ambientin luksoz, është sfondi ideal për kapitullin e fundit të historisë së Emily-t.
Edhe pse Netflix nuk ka zbuluar ende zyrtarisht detajet e ngjarjes, sezoni i ri pritet të sjellë ndryshime të mëdha në jetën personale dhe profesionale të personazhit kryesor.
Fansat po spekulojnë nëse Emily do të qëndrojë në Evropë apo historia do të përfundojë me kthimin e saj në ShBA. /Telegrafi/