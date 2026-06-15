DJ nga Kosova në finalen e Ferma VIP - prindërit i bëjnë befasi nga Gjermania
Finalja e madhe e Ferma VIP 3 po shënohet me përplot emocione e surpriza për konkurrentët.
DJ nga Kosova, Bujaka, ka bërë rrëfimin e tij për jetën, karrierën duke rrëfyer edhe eksperiencën në këtë format.
Ai u shpreh i lumtur dhe krenar me rrugëtimin me gjithë sfidat që ka kaluar.
Foto: YouTube
Pas kësaj, atij iu bë një surprizë nga prindërit e tij, të cilët jetojnë në Gjermani.
Ata u shprehën krenarë për Bujakën për lojën dhe për atë që ka shfaqur në këtë shou.
Foto: YouTube
I njëjti dukej i emocionuar dhe me lot në syt kur pa prindërit, e më pas si surprizë pati edhe fëmijët.
Fëmijët e tij bënë edhe një kërkesë për të fituar Bujaka, e në vend të dytë Moza, duke shkaktuar kështu të qeshura në publik. /Telegrafi/
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