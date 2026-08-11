Si reagoi Angelina Jolie ndaj alkoolit të Brad Pitt - ajo po përpiqej t'i paralajmëronte njerëzit
Një burim pranë Angelina Jolie deklaroi se ajo nuk u habit pasi Brad Pitt pranoi se pas shtatë vitesh i ishte rikthyer alkoolit.
"Angelina nuk është e befasuar. Ajo po përpiqej t'i paralajmëronte njerëzit. Ajo e dinte se ishte gjithmonë një mundësi", tha një burim për rubrikën "Naughty But Nice" të Rob Shuter.
Ai vazhdoi duke thënë se Angelina Jolie besonte se të qenit esëll nuk do të thoshte domosdoshmërisht që Brad Pitt ishte çliruar nga problemet kryesore që kishte.
"Ajo nuk beson se Brad ka ndryshuar rrënjësisht. Ajo beson se Brad është thjesht ai që është dhe se as maturia dhe as përpjekja për të rindërtuar veten nuk mund ta ndryshojnë këtë", shtoi ai.
Angelina kërkoi divorcin prej tij në vitin 2016, pasi e akuzoi atë për sulm ndaj saj dhe fëmijëve të tyre, ndërsa ishte nën ndikimin e alkoolit gjatë një fluturimi. Ai e mohoi këtë.
Megjithatë, më vonë ai pranoi se e la alkoolin pasi pjesëmarrja në takimet e Alkoolistëve Anonimë e ndihmoi. Megjithatë, në një intervistë të re për revistën Esquire, ai tha se ia kishte dorëzuar veten përsëri alkoolit. /Telegrafi/