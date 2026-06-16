Trump nga G7: Jam i lumtur që Irani nuk do të ketë kurrë armë bërthamore
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka reflektuar mbi marrëveshjen e tij dhe arritjet e supozuara në luftën e Iranit.
"E vetmja gjë që ka vërtet rëndësi për mua është se Irani nuk do të ketë kurrë një armë bërthamore dhe [marrëveshja] e thotë këtë me zë të lartë dhe të qartë", deklaroi Trump nga G7.
"Ata nuk do ta zhvillojnë atë. Ata nuk do ta blejnë atë. Ata nuk do të bëjnë asgjë me të. Dhe nëse e bëjnë, do të vuajnë pasoja të pabesueshme", shto ai.
Sipas Trumpit, “i gjithë ferri do të bjerë mbi ta” nëse Irani ndonjëherë do të ndërtojë një armë bërthamore, prandaj ai këmbënguli për të përfshirë në marrëveshje një klauzolë që ndalon Iranin të blejë ose prodhojë armë.
Presidenti amerikan pretendoi se ky ishte motivimi i tij për të filluar luftën: "Kjo është arsyeja pse hyra dhe kjo është arsyeja pse pranova të nënshkruaj".
Ai mohoi se ka dashur të fillojë ndryshimin e regjimit në Iran, megjithëse tha se vrasja e disa udhëheqësve iranianë do të thotë se kjo ka ndodhur në fakt.
"Nuk besoj në ndryshimin e regjimit... Kam parë ndryshime regjimi për vite me radhë, ato nuk funksionojnë kurrë", sipas liderit amerikan.
Trump foli gjithashtu edhe për rezervat e uraniumit të pasuruar në nivel të lartë të Iranit, të cilat JD Vance pretendoi se SHBA do ta ndihmonte Teheranin t’i largonte, sipas marrëveshjes së paqes.
"Do të shkojmë t’i marrim”, tha Trump. /Telegrafi/