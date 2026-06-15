Aktorët e njohur shqiptarë interpretojnë poezi për Mimozën - takim emocionues edhe me vajzat në Ferma VIP
Poetja Mimoza Ahmeti ka qenë një tjetër personazh që ka marrë vëmendje të madhe në Ferma VIP 3.
Ajo ishtë befasia e këtij edicioni, duke rrëmbyer kështu zemrat e të gjithë publikut.
Në rrugëtimin e saj, siç thotë ka qenë e sinqertë dhe vetvetja në çdo gjë që ka bërë aty.
Foto: YouTube
Sikurse konkurrentët e tjerë, edhe asaj iu bë një surprizë në fermë, nga miqtë e saj më të mirë, aktorët Arben Derhemi, Rajmonda Bulku dhe Ndriçim Xhepa.
E më pas u surprizua edhe nga vajzat e saj, njëra që erdhi nga Roma e tjetra nga Kanada, gjë që nuk e priste fare.
Foto: YouTube
Moza u gëzua tejet shumë, edhe pse ngeli e habitur me gjithë leximet që po i bënin.
Mbetet për t’u parë në fund se kush nga finalistët që kanë mbetur do të shpallet fitues. /Telegrafi/
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