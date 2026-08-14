Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez kurorëzojnë dashurinë në një ceremoni intime, vetëm katër dëshmitarë dhe fëmijët të pranishëm
Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez u martuan në rezidencën e tyre prej 30 milionë funtesh (rreth 34.5 milionë euro), vetëm katër dëshmitarë dhe fëmijët ishin të pranishëm
Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez i kanë dhënë fund një dekade lidhjeje, duke kurorëzuar dashurinë e tyre në një ceremoni tepër private në rezidencën luksoze të futbollistit në Quinta da Marina, pranë Lisbonës.
Çifti u martua më 11 gusht, ndërsa sipas dokumenteve të publikuara nga mediat portugeze, në ceremoni ishin vetëm katër dëshmitarë dhe pesë fëmijët e tyre, shkruan The Sun.
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Mes dëshmitarëve ishin motra e Georginës, Ivana, miku i vjetër i Ronaldos, Miguel Paixao, si dhe një çift spanjoll.
Ajo që ka tërhequr vëmendjen është mungesa e familjes së ngushtë të Ronaldos. Nëna e tij, Dolores Aveiro, si dhe motrat Katia e Elma dhe vëllai Hugo, nuk ishin të pranishëm në ceremoninë intime.
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Megjithatë, Dolores e ka mbështetur publikisht martesën e të birit, duke reaguar me një zemër në postimin e tij.
Ronaldo dhe Georgina, të cilët janë bashkë prej rreth dhjetë vitesh, kanë vendosur gjithashtu të ruajnë mbiemrat e tyre pas martesës.
Një ditë para ceremonisë, ata kishin nënshkruar edhe marrëveshjen paramartesore për ndarjen e pasurive. /Telegrafi/