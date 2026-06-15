Nga Amerika në Ferma VIP - Ilir Shaqiri surprizohet nga këngëtarja Merita Halili
Surprizat në natën e madhe të Ferma VIP 3 nuk kanë fund.
Pas DJ Bujakës, ishte radha e Ilir Shaqirit të përjetonte momente emocionuese.
Pasi pa klipin e rrugëtimit të tij në këtë reality shou, balerini i njohur u surprizua nga këngëtarja e mirënjohur e Shqipërisë së Mesme, Merita Halili, e cila udhëtoi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
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Merita Halili këndoi disa këngë nga repertori i saj, të cilat u shoqëruan në kërcim nga balerinat shqiptare.
Pjesë e tyre, ishte edhe studentja e Ilir Shaqirit, Klarisa.
Në mbështetje të Ilirit në studio janë po ashtu edhe prindërit, bashkëshortja, vajza dhe dhëndri i tij.
Për Ilirin kjo është një eksperiencë të dytë, pasi ka qenë edhe në Big Brother VIP Albania.
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Aty doli fitues në një përballje në fund që kishte me Donald Veshajn. /Telegrafi/