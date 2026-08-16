Aretha Franklin, “Mbretëresha e Soul-it”: Historia e zërit që u bë simbol i fuqisë dhe lirisë
Gruaja që do të bëhej “Mbretëresha e Soul-it”, Aretha Franklin, lindi më 25 mars 1942 në Memphis, Tennessee.
Ajo e nisi karrierën duke kënduar në korin e kishës së babait të saj, pastorit Clarence L. Franklin.
Stili i saj unik dhe aftësia e jashtëzakonshme për të shprehur emocione përmes zërit e veçuan shumë shpejt në botën e muzikës.
Aretha
Ajo mbetet një nga artistet amerikane më të rëndësishme dhe më me ndikim të shekullit XX.
Një moment kyç në karrierën e saj erdhi në fillim të viteve ’60, kur nënshkroi kontratë me Atlantic Records.
Nën drejtimin e producentit Jerry Wexler, Franklin u shndërrua shpejt në një nga zërat më të njohur të muzikës soul në ShBA.
Kënga e saj “Respect”, e publikuar në vitin 1967, nuk ishte vetëm një hit i madh muzikor, por u kthye edhe në një himn të lëvizjes për të drejtat civile dhe fuqizimin e grave.
Kënga ishte shkruar fillimisht nga Otis Redding, por versioni i Aretha Franklin u bë shumë më i famshëm dhe mbeti një nga këngët më të identifikuara me të.
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Ndër hitet e saj më të njohura janë “Chain of Fools”, “Think” dhe “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, këngë që trajtonin tema si dashuria, dinjiteti dhe forca e gruas.
18 çmime Grammy
Aretha Franklin fitoi 18 çmime Grammy gjatë karrierës së saj dhe u shndërrua në një prej artisteve më të vlerësuara në historinë e muzikës.
Karriera përfshiu koncerte në skenat më të mëdha të botës si dhe paraqitje të shumta në televizion dhe radio, duke kontribuar në famën e saj ndërkombëtare.
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Madhështia e saj nuk u kufizua vetëm te muzika.
Franklin ishte gjithashtu e përkushtuar ndaj çështjeve shoqërore dhe politike.
Gjatë viteve ’60 dhe ’70, mbështeti lëvizjen për të drejtat civile dhe ishte e afërt me aktivistin e njohur Martin Luther King Jr.
Në këngët dhe paraqitjet e saj shpesh përcillte mesazhe për drejtësinë, barazinë dhe të drejtat e njeriut.
Në vitin 1987, Aretha u bë gruaja e parë e futur në Rock and Roll Hall of Fame, një tjetër dëshmi e rëndësisë së saj historike në muzikë.
Aretha u nda nga jeta më 16 gusht 2018, në moshën 76-vjeçare, pas një beteje të gjatë me kancerin e pankreasit.
Ajo la pas një trashëgimi të jashtëzakonshme muzikore dhe mbetet e njohur në mbarë botën si “Mbretëresha e Soul-it”. /Telegrafi/