Pamela Anderson si divë e Hollywood-it të vjetër: Veshja elegante dhe e rehatshme që pritet të kopjohet këtë sezon
Ndërsa elita botërore e filmit ishte mbledhur në Lido për hapjen solemne të festivalit, Pamela Anderson tërhoqi vëmendjen në Nju Jork me një paraqitje retro, në frymën e divave të epokës së artë të Hollywood-it
Teksa dilte nga një hotel luksoz, ajo prezantoi një estetikë të rafinuar, të frymëzuar nga ikonat e stilit Grace Kelly dhe Brigitte Bardot, duke dëshmuar se rehatia dhe eleganca mund të ecin fare mirë krah për krah. Dy valixhet që kishte me vete linin të kuptohej se po nisej drejt aeroportit, ndaj nuk përjashtohet mundësia që këto ditë ta shohim edhe në Venecia.
Ylli kanadez, e cila ka bërë një rrugëtim të gjatë dhe mjaft të papritur nga simbol seksi në një lloj revolucionareje të bukurisë, idetë e së cilës janë përqafuar nga miliona gra në mbarë botën, vazhdon të mahnisë me kombinime ku dallohen qartë notat retro.
Ndërsa shumica për udhëtime zgjedhin veshje më të rehatshme, si kostumet sportive, Pamela Anderson, 59 vjeç, riktheu glamurin e udhëtimeve të Hollywood-it të vjetër, duke kombinuar në mënyrë të përkryer një pallto bezhë, balerina prej lëkure dhe aksesorë luksozë.
Ishte një leksion i vërtetë mode, pikërisht në prag të sezonit të ri. Pamja të krijonte përshtypjen sikur ishte shkëputur nga një katalog mode i viteve ’60. Veçanërisht tërheqës ishte fakti se e gjithë paleta e veshjes ishte reduktuar praktikisht në vetëm dy nuanca neutrale, të ngrohta dhe elegante, transmeton Telegrafi.
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Baza e kombinimit ishte një pallto klasike me prerje oversize, pantallona me këmbë të gjera që ofrojnë liri lëvizjeje dhe njëkohësisht e zgjasin vizualisht siluetën, si dhe një shall mëndafshi i lidhur rreth kokës, i cili i dha gjithë paraqitjes atë frymë të parezistueshme retro të divave të filmit.
Përshtypjen e plotësonin syzet Celine Triomphe, valixhet luksoze në ngjyrë qumështi dhe çanta ikonike e Prada-s. Rezultati ishte një kombinim jashtëzakonisht i menduar, edhe pse në shikim të parë dukej krejt i çlirët, sikur ishte krijuar pa shumë përpjekje.
Edhe pse me një veshje “aeroporti” do të shkonin fare mirë atletet e bardha dhe aktualisht janë në trend edhe modelet sportive masive, aktorja e famshme zgjodhi balerina minimaliste, të cilat mund të ofrojnë po aq rehati, sidomos gjatë një udhëtimi të gjatë.
Ikona e Hollywood-it dikur u bë e famshme për linjat e saj trupore dhe paraqitjet në plazh me kostumin e kuq të banjës, por ajo periudhë tashmë i përket së shkuarës.
Transformimi i Pamela Anderson është njëkohësisht befasues dhe mbresëlënës, në aspektin e modës, estetikës dhe imazhit të saj të përgjithshëm.
Më e rëndësishmja është se kjo Pamela krejtësisht ndryshe duket sikur ndihet shumë mirë në “lëkurën” e saj të re. Këtë e dëshmon edhe paraqitja e saj frymëzuese në Nju Jork, një stil që, pa dyshim, do të kopjohet shpesh gjatë sezonit të ardhshëm.
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/Telegrafi/