Lauren Sánchez me kombinimin që po frymëzon gratë mbi 55 vjeç – elegant, modern dhe pa teprime
Disa pjesë krejt të zakonshme, të kombinuara me zgjuarsi, mund ta bëjnë pamjen shumë më të rafinuar
Vjeshta është periudha ideale për të kombinuar rehatinë, elegancën dhe trendet moderne. Një nga kombinimet e Lauren Sánchez tregon se stili nuk ka moshë dhe se disa pjesë të thjeshta, të zgjedhura mirë, mund të krijojnë një pamje shumë të rafinuar.
Ky kombinim është veçanërisht frymëzues për gratë mbi 55 vjeç, sepse është modern, praktik dhe elegant, pa u dukur i sforcuar.
Xhinset e gjera si bazë
Pjesa kryesore janë xhinset e gjera me bel të lartë. Ky model është jo vetëm në trend, por edhe shumë praktik, sepse nuk ngjitet pas trupit dhe lejon liri më të madhe në lëvizje.
Nuancat blu mesatare ose më të errëta, pa shumë grisje dhe detaje të theksuara, janë zgjedhje e sigurt dhe elegante. Beli i lartë e zgjat vizualisht figurën, ndërsa prerja e gjerë e bën kombinimin më bashkëkohor.
Rëndësi ka edhe gjatësia: xhinset duhet ta mbulojnë lehtë këpucën, por jo të prekin tokën.
E bardha sjell freski
Me xhinset e gjera shkon shumë mirë një bluzë, top ose këmishë e bardhë. Në kombinimin e Sánchez, pjesa e sipërme e bardhë krijon kontrast me xhinset dhe e bën pamjen më të pastër.
Për një variant më klasik, mund të zgjidhni një këmishë të bardhë, një pulovër të hollë ose një bluzë prej materiali cilësor.
Kur pjesa e poshtme është më voluminoze, një pjesë e sipërme e thjeshtë krijon ekuilibrin e duhur, transmeton Telegrafi.
Xhaketa e shkurtër ndryshon siluetën
Për ditët më të freskëta, një xhaketë e shkurtër në ngjyrë të çelët e plotëson kombinimin.
Ajo mund të jetë prej lëkure, tweed-i ose materiali më të strukturuar. Gjatësia e shkurtër funksionon mirë me belin e lartë, sepse e mban siluetën të ekuilibruar.
Për një pamje më klasike, mund të zgjidhni edhe një blazer të shkurtër ose një pallto bezhë.
Këpucët dhe çanta bëjnë diferencën
Këpucët me majë e bëjnë pamjen menjëherë më elegante dhe mund t’i zgjasin vizualisht këmbët. Nuk është e nevojshme të zgjidhni taka të larta – një takë e ulët dhe stabile është po aq elegante.
Për përditshmëri, mokasinat, balerinat ose këpucët me takë të vogël janë alternativa shumë të mira.
Një çantë në ngjyrë bordo, të kuqe të errët ose vere i jep ngrohtësi kombinimit dhe mund të bëhet detaji kryesor i tij.
Si ta përshtatni me stilin tuaj?
Gratë mbi 55 vjeç nuk kanë pse t’i ndjekin verbërisht trendet. Më e rëndësishme është që veshja të jetë e rehatshme, t’i përshtatet figurës dhe t’ju bëjë të ndiheni mirë.
Xhinset e gjera mund t’i kombinoni me këmishë të bardhë dhe blazer, me pulovër krem, me xhaketë të shkurtër dhe mokasina ose me golf dhe pallto të gjatë.
Sekreti nuk është të përpiqeni të dukeni më të reja, por moderne, të kuruara dhe të sigurta në stilin tuaj. Pikërisht kjo e bën këtë formulë kaq të suksesshme.