Vjeshta ende s’ka ardhur, por këto xhinse po joshin edhe adhurueset e stilit modern
Beli i lartë dhe prerja e relaksuar po e kthejnë këtë model retro në një nga zgjedhjet më të përfolura të sezonit të ardhshëm
Këtë vjeshtë në skenë pritet të rikthehet një trend që influencuesit e modës po e përshkruajnë si “befasisht të sofistikuar”: të ashtuquajturat “xhinse të gjysheve”.
Por mos u mashtroni nga emri. Ato nuk janë aspak të vjetruara.
Historia moderne e xhinseve nisi në vitin 1873, kur Levi Strauss dhe rrobaqepësi Jacob Davis patentuan modelin e parë që më vonë do të pushtonte botën. Deri në vitet ’60, xhinset ishin shndërruar tashmë në një fenomen global dhe që atëherë pothuajse nuk janë larguar nga moda.
Këtë sezon vëmendja rikthehet te një model me frymë retro dhe ndikime të viteve ’80.
Çfarë janë “xhinset e gjysheve”?
Pavarësisht emrit, ky trend nuk ka shumë lidhje me pantallonat që mund të gjenden në gardërobën e gjyshes.
Modeli karakterizohet nga beli i lartë, këmbët paksa të ngushtuara dhe prerja më e lirshme në zonën e ijëve dhe kofshëve. Duken të rehatshme, por pa e fshehur plotësisht siluetën.
Përkundrazi, beli i lartë thekson mesin e trupit, ndërsa prerja e tyre mund të përshtatet lehtësisht si në kombinime të përditshme, ashtu edhe në ato më elegante.
Pas modeleve baggy, barrel dhe “mom jeans”, që ishin jashtëzakonisht të popullarizuara vite më parë, “xhinset e gjysheve” janë një tjetër dëshmi se moda vazhdimisht rikthehet.
Dallimi është se ky model sjell një dozë më të madhe elegance. Falë belit të lartë, këmbëve relativisht të drejta dhe rënies më të lirshme që nuk ndjek fort vijën e trupit, mund t’u përshtatet shumë llojeve të trupit dhe t’i bëjë këmbët të duken vizualisht më të gjata, transmeton Telegrafi.
Një mes i artë mes xhinseve të ngushta dhe atyre shumë të gjera
Një nga avantazhet më të mëdha të këtij modeli është fakti se qëndron diku mes xhinseve shumë të ngushta dhe atyre jashtëzakonisht të gjera.
Përmasat janë më të relaksuara, ndërsa modeli mund t’u shkojë mirë edhe grave më të shkurtra, sidomos kur këmbët nuk janë tepër të gjera, pasi krijojnë përshtypjen e një siluete më të zgjatur.
Të frymëzuara nga vitet ’80, këto xhinse sjellin një dozë sharmi vintage, por të interpretuar në mënyrë moderne.
Ekspertët e modës paralajmërojnë se këtë vjeshtë do të jenë veçanërisht të kërkuara modelet me efekt të larë dhe në nuanca më të çelëta të xhinsit, të cilat kombinohen lehtë me pjesë të ndryshme të gardërobës.
Si t’i kombinoni?
Nëse preferoni stilin boho, mund t’i kombinoni me një bluzë romantike, dantellë, këmishë me qëndisje ose detaje lehtësisht transparente.
Për një pamje më elegante, mund të zgjidhni një bluzë me rripa, një rrip të hollë dhe sandale ose këpucë me taka.
Ndërsa për një kombinim të përditshëm mjaftojnë një bluzë e bardhë e thjeshtë, një xhaketë dhe balerina. Një këmishë më e gjerë, pulovër dhe mokasina janë gjithashtu kombinim i sigurt për një pamje elegante pa shumë mundim.
/Telegrafi/