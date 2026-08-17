Një fustan i zi, një shall i bardhë – Kaia Gerber rikthen elegancën e viteve ’90
Fustan i gjatë me rripa të hollë, shall i çelët dhe syze të errëta - një kombinim i thjeshtë, por jashtëzakonisht elegant, i frymëzuar nga Carolyn Bessette-Kennedy
Modelja dhe aktorja, vajza e Cindy Crawford, po promovon serialin e ri të Ryan Murphy, “The Shards”, bazuar në romanin me të njëjtin titull të Bret Easton Ellis. Në serial, Gerber luan Susan Reynolds, pjesë e një grupi të rinjsh të privilegjuar në Los Angelesin e fillimit të viteve ’80.
Një paraqitje që të çon drejtpërdrejt në vitet ’90
Për një nga paraqitjet e saj gjatë promovimit të serialit, Kaia zgjodhi një fustan të gjatë të zi, i kombinuar me një shall të çelët të hedhur lirshëm rreth qafës.
Kombinimi tërhoqi menjëherë vëmendjen sepse ishte një referencë e dukshme ndaj stilit të Carolyn Bessette-Kennedy, e njohur për minimalizmin e saj të rafinuar dhe veshjet që edhe dekada më vonë vazhdojnë të frymëzojnë modën. Vogue e përshkroi paraqitjen e Gerber si një homazh të drejtpërdrejtë ndaj këtij stili.
Ngjashmëria ishte edhe më e dukshme sepse një kombinim pothuajse i njëjtë ishte veshur nga Sarah Pidgeon, e cila interpretoi Carolyn Bessette-Kennedy në serialin e Ryan Murphy “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”. Edhe aty shfaqet fustani i zi minimalist, një element karakteristik i garderobës së Bessette-Kennedy, transmeton Telegrafi.
Minimalizëm luksoz pa teprime
Kaia nuk e kopjoi pamjen deri në detajin e fundit. Ajo e përshtati me stilin e saj, duke i shtuar elemente bashkëkohore dhe duke e bërë kombinimin më të përshtatshëm për vitin 2026.
Rezultati është një shembull i mirë se si një fustan i zi i thjeshtë, i kombinuar me një shall në nuancë të çelët dhe aksesorë të zgjedhur me kujdes, mund të krijojë një pamje shumë elegante pa pasur nevojë për ornamente të shumta.
Pikërisht kjo e bën kombinimin interesant edhe jashtë tapetit të kuq: silueta e pastër dhe kontrasti bardhë e zi mund të shërbejnë si frymëzim për dasma, mbrëmje elegante, kokteje apo raste të tjera solemne.
Dhe njëkohësisht dëshmon pse estetika e Carolyn Bessette-Kennedy vazhdon të funksionojë edhe sot: minimalizmi i mirë nuk ka nevojë të bërtasë për të tërhequr vëmendjen.
/Telegrafi/